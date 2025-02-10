Un jeu Game of Thrones en développement chez Warner Bros. Games ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 février 2025 à 15h55
Alors que Gotham Knights a été un échec, la branche montréalaise de Warner Bros. Games réfléchit à de nouveaux projets, dont un axé sur l'univers de Game of Thrones.
Un jeu Game of Thrones en développement chez Warner Bros. Games ?
Warner Bros. Games Montréal est très discret depuis plusieurs années. Alors que le studio basé à Montréal a essentiellement travaillé sur des jeux Batman depuis ses débuts, il souhaiterait aujourd'hui se consacrer à d'autres franchises. Plusieurs noms ont été évoqués, notamment celui de la série et des romans Game of Thrones. Mais l'impact laissé par Gotham Knights va-t-il impacter la concrétisation de ce projet ? 

Frustré par Gotham Knights, WB Games Montréal prêt à travailler sur de nouvelles licences 

Dans un article du média Bloomberg, un journaliste évoque la situation complexe dans laquelle se trouve le studio de Montréal. En effet, le souhait des équipes de développement était de proposer une toute nouvelle version de Gotham Kngiths. Cette version 1.5 aurait permis de corriger les défauts du jeu de base tout en proposant une expérience améliorée pour la communauté. Mais face à l'échec commercial du titre, la branche principale de WB Games a refusé l'idée.


Face à cette déconvenue, WB Games Montréal a proposé d'autres idées mettant en avant d'autres personnages ne provenant pas de l'univers de Batman. Ainsi, les équipes de développement ont suggéré un jeu sur The Flash et un autre sur John Constantine. Cependant, ils ont essuyé deux nouveaux refus, notamment car le film The Flash sorti en 2023 n'a pas généré suffisamment de recettes. 

Aujourd'hui, le studio est donc très frustré de ces refus à répétition. Mais il est déterminé à proposer un nouveau projet loin de l'univers de Batman. Actuellement, les équipes de production travailleraient au pitch d'un jeu Game of Thrones, sans plus de précisions pour le moment. Étant l'une des licences phares du catalogue de Warner Bros. Discovery, ce choix pourrait combler la communauté tout en mettant en avant l'une des exclusivités de Warner Bros. Néanmoins, il faut attendre la validation du projet par Warner Bros. Games avant d'envisager une aventure vidéoludique au cœur de Westeros.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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