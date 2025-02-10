Un jeu Game of Thrones en développement chez Warner Bros. Games ?



le 10 février 2025 à 15h55 Publié par Justine Manchuelle le 10 février 2025 à 15h55

Alors que Gotham Knights a été un échec, la branche montréalaise de Warner Bros. Games réfléchit à de nouveaux projets, dont un axé sur l'univers de Game of Thrones.