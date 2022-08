Gotham Knights : Un nouveau trailer présentant Red Hood partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs mois maintenant, Warner Bros. Games et WB Games Montréal partagent de nombreuses vidéos présentant, à tour de rôle, les personnages jouables de. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont déjà pu en apprendre plus au sujet de Batgirl ou encore Robin , par exemple. Cette fois-ci, c'est au tour de Red Hood.En effet, récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge de Gotham Knights ont dévoilé un. Comprenant des séquences de gameplay et des cinématiques personnalisées, cette nouvelle communication visuelle nous permet d'avoir un bel aperçu des aptitudes de combat dudit justicier et de comprendre ses motivations. Ayant été ressuscité grâce au Puits de Lazare, Red Hood possède des pouvoirs mystiques, et est considéré comme un tireur d'élite ainsi qu'un expert au corps-à-corps.Sur Gotham Knights, les joueurs et les joueuses auront la possibilité d'incarner le justicier de leur choix. Le scénario met en scène Batgirl, Red Hood, Robin et Nightwing qui se doivent de protéger la population de Gotham City, suite à la mort de Batman. Ainsi, nous serons amenés à affronter des méchants notoires et résoudre divers mystères. Notons que, d'après les dernières informations partagées, Gotham Knights ne proposera pas la fonctionnalité cross play ni de microtransactions Gotham Knights doit sortir lesur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.