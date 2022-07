Gotham Knights : L'absence de Batman et du Joker confirmée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le prochain titre de WB Games Montréal et Warner Bros. Interactive Entertainment, Gotham Knights, est attendu pour la fin du mois d'octobre. Dernièrement, le soft ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique. Par le passé, plusieurs vidéos de gameplay ont présenté et dévoilé les aptitudes des différents personnages jouables. Dernièrement, c'est Batgirl qui a eu le droit son propre trailer . Or, ce n'est pas tout.Beaucoup de joueurs et de joueuses s'attendaient ou espéraient un twist narratif quant à la mort de Batman, dans Gotham Knights. Or, le directeur créatif du jeu, Patrick Redding, a récemment confirmé. Comme reporté par les journalistes d' IGN , durant un Q&A à la San Diego Comic Con, Patrick Redding a déclaré que Batman « est réellement mort ».De plus, ce dernier a indiqué que, non plus. Finalement, Patrick Redding n'a pas tenu à se prononcer quant à. Ainsi, il se peut que nous apercevions et rencontrions Harley Quinn dans Gotham Knights, mais rien n'est moins sûr à l'heure actuelle.Pour rappel, Gotham Knights se veut être un action-RPG proposant un monde ouvert. Les joueurs pourront incarner différents personnages, à savoir Nightwing, Batgirl, Robin ou encore Red Hood. Le scénario est le suivant : Batman est, malheureusement, mort et le crime règne à Gotham City. Ainsi, la Bat-Family se doit de rétablir l'ordre, redonner espoir aux citoyens et protéger les habitants. Durant l'aventure, nous serons amenés à affronter de célèbres vilains et résoudre différents mystères. Il sera possible de parcourir Gotham Knights en solo ou en coopération.Gotham Knights doit sortir le. Le titre de WB Games Montréal se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.