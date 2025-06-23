Gotham Knights : Des recherches tirées d'un jeu Batman abandonné dévoilées par un artiste

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juin 2025 à 18h25
Alors que Warner Bros. Games a annoncé son intention de se concentrer sur la création de jeux vidéo DC Comics, les témoignages d'un jeu Batman développé avant Gotham Knights puis abandonné ont été partagés.
Gotham Knights : Des recherches tirées d'un jeu Batman abandonné dévoilées par un artiste
Confronté à plusieurs échecs successifs, Warner Bros. Games a fait le choix de ne développer que des titres inspirés par quatre licences majeures. L'une de ces propriétés intellectuelles est DC, maison-mère de Batman, de Superman ou encore de la Justice League. Ces dernières années, Warner Bros. Games a d'ailleurs tenté de séduire les amateurs de comics avec des jeux comme Suicide Squad: Kill the Justice League ou Gotham Knights. Mais un autre projet aurait pu voir le jour.

Un jeu Batman annulé redécouvert sur ArtStation

L'artiste Rodrigue Pralier, qui travaille aujourd'hui chez Free Range Games, a ajouté à son portfolio numérique plusieurs planches de recherches provenant d'un jeu Batman. Sur ses planches de recherche, il est possible de voir différents angles des visages de Bruce Wayne, de Killer Croc et de Huntress. Quant au personnage visible sur la première image, il pourrait s'agir de Damian.

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D'après les informations partagées par le compte X/Twitter Batman Arkham Videos qui a partagé ces recherches sur le réseau social, le jeu en question aurait été annulé en 2015. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'il est évoqué. En effet, l'artiste Goran Bukvic avait partagé en 2024 d'autres concept arts provenant du même jeu. Sur ce dernier, nous pouvons découvrir Batman en pied et portant son armure noire.

D'autres informations partagées sur celui qui aurait pu sortir avant Gotham Knights

Plusieurs autres informations ont été partagées dans la foulée de cette révélation. D'après les rumeurs, ce jeu annulé incluait d'autres figures emblématiques de l'univers de Batman comme la fille de Black Mask, Poison Ivy et même Double-Face sous les traits du Juge.

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Pour l'heure, ce titre Batman restera caché dans les archives de Warner Bros Games. Pour l'heure, aucune information n'a été dévoilée sur les nouveaux projets de la firme impliquant les héros de DC Comics.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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