Gotham Knights : Nouvelle bande-annonce dédiée à Nightwing

D'innombrables informations ont été partagées ce 9 juin, dans le cadre du Summer Game Fest. Parmi les jeux présents, nous avons retrouvé Gotham Knights, qui a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Celle-ci ne s'est concentrée que sur un seul personnage,, permettant de contextualiser sa présence à Gotham et son rôle à jouer dans le titre de super-héros DC Comics.Dans cette nouvelle bande-annonce, nous pouvons également voir une étendue de ses talents, et donc de voir le potentiel gameplay proposé par ce personnage. Sans surprise, Nightwing semble très agile et parfait pour se défaire d'un groupe d'ennemis.Pour revenir plus précisément sur, sachez que le jeu ne se situe pas dans l'univers de Batman Arkham. Nous nous retrouverons plongés dans un Gotham City qui a vu l'homme chauve-souris, Batman, mourir. De ce fait, la Batman Family prend le relai pour protéger la ville des ennemis. Celle-ci est composée, en plus de Nightwing, de, qui pourront tous être jouables. Vous devrez alors lutter pour la protection de cette ville et notamment empêcher la Cour des Hiboux d'y régner.Rendez-vous dès, donc. Vous pouvez, d'ici à sa sortie, le précommander dans différentes éditions , pour obtenir divers bonus, notamment cosmétiques.