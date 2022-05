Gotham Knights : Différentes éditions et bonus de précommande

Différentes éditions et bonus de précommande

Bonus de précommande

Édition Deluxe

Pack visionnaire Skins évolutifs exclusifs « Knightwatch de Jim Lee » Costumes "La Relève", inspiré de l'univers de Batman : La Relève Pack de ressources pour construire des équipements Équipement amélioré Emote exclusif 3 palettes pour skins exclusifs Ultra Zur-En-Arrh Gel chromatique Asylum (hommage)



Édition Collector

Contenu de l'Édition Deluxe

Statue exclusive inspirée par Jim Lee

Promethium New Guard Transmogs

Certificat d'authenticité de Jim Lee

Clé Talon

Carte de Gotham City

Prévu pour arriver sur PC et consoles en fin d'année 2022, il est, d'ores et déjà, possible de, nouvelle production de Warner Bros. Games Montréal, se situant dans l'univers étendu de Batman, bien que celui-ci ne soit pas présent dans cet opus.Afin que vous ayez, nous vous proposons un petit récapitulatif ci-dessous.Tous les joueurs commandant l'une des éditions de Gotham Knights, avant sa sortie, recevront un skin pour le Batcycle, nommé 233.Pour, nous avons le droit à deux éditions spéciales, en plus de la version de base. La première, la classique édition Deluxe, proposant quelques bonus cosmétiques :Cette deuxième édition est uniquement disponible en physique, et comprend les éléments suivants :Rendez-vous dès, donc. La sortie sur PS4 et Xbox One a, pour rappel, été annulée, pour que les équipes puissent se concentrer sur les machines plus récentes et, surtout, proposer une expérience digne de ce nom à la communauté.