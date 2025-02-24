Obsidian défie les géants : Un petit studio, quatre jeux en cinq ans et une stratégie gagnante



le 24 février 2025 à 15h11 Publié par Corentin Rimbert le 24 février 2025 à 15h11

Alors que Avowed rencontre un certain succès, Obsidian est revenu sur sa situation, qui malgré son évolution reste une société d'une taille relativement modeste.