Obsidian défie les géants : Un petit studio, quatre jeux en cinq ans et une stratégie gagnante

Alors que Avowed rencontre un certain succès, Obsidian est revenu sur sa situation, qui malgré son évolution reste une société d'une taille relativement modeste.
Avec seulement 285 employés, Obsidian Entertainment s'impose comme l'un des studios les plus productifs de ces dernières années
. Alors que les géants du secteur comptent parfois plus de 800 développeurs et peinent à sortir un jeu en cinq ans, Obsidian a réussi à publier quatre titres en seulement cinq ans, avec Grounded, Pentiment, Avowed
et le très attendu The Outer Worlds 2
, prévu pour 2025 si tout se passe bien.
Une structure légère face aux mastodontes du jeu vidéo
Depuis son rachat par Microsoft en 2018, Obsidian est passé de 170 à 285 employés
, tout en s'appuyant sur des partenaires comme Heavy Iron et Beamdog. Comparé à d'autres studios de renom, la taille d'Obsidian reste bien en dessous des standards du triple A
:
- Bungie → 850 employés
- CD Projekt Red → 615 employés
- Larian Studios → 470 employés
- Bethesda Game Studios → 450+ employés
- Obsidian Entertainment → 285 employés
Malgré cette différence de taille, le studio a su maintenir un rythme impressionnant, évitant les cycles de développement interminables et les budgets démesurés.
Avowed : six ans de développement et plusieurs refontes
Son dernier projet, Avowed, a nécessité six ans de travail et plusieurs refontes, mais le résultat a su séduire les joueurs et la critique. Contrairement à la tendance actuelle, Obsidian ne cherche pas à rivaliser en termes de graphismes ou de technologie avancée, mais se distingue par son écriture, son design et sa direction artistique
.
Comme le souligne Carrie Patel, directrice d'Avowed, le développement du jeu a commencé avec seulement 80 personnes en 2021, soit à peine un tiers du studio. Cette approche contraste avec les ambitions démesurées des premiers jeux du studio comme Knights of the Old Republic 2 ou Fallout: New Vegas, qui avaient des visions très ambitieuses mais des délais bien trop courts.
Une philosophie centrée sur la durabilité plutôt que le profit immédiat
Dans un contexte où les licenciements massifs et les fermetures de studios se multiplient, Obsidian adopte une stratégie de développement à long terme. Plutôt que de viser des profits immédiats, le studio prône une croissance mesurée et durable
.
Nous avons un plan sur 100 ans. Nous ne cherchons pas à battre des records de ventes, mais à concevoir des jeux qui fonctionnent et assurent la pérennité du studio.
Cette approche évite les prises de risques excessives et les pressions financières qui obligent d'autres studios à sortir des jeux inachevés sous peine de fermeture. Alors que des entreprises comme Embracer Group et Electronic Arts licencient en masse, Obsidian prouve qu'un studio peut survivre sans suivre la logique du blockbuster à tout prix
.
Obsidian, un modèle à suivre dans l'industrie ?
Loin de la course aux mégaproductions, Obsidian mise sur des jeux bien conçus, fidèles à son ADN
. Des titres comme Pentiment et Avowed ont prouvé que l'innovation et la qualité d'écriture pouvaient rivaliser avec les plus grands jeux du marché, sans nécessiter des budgets colossaux ni des effectifs massifs.
Dans un secteur où la survie des studios devient de plus en plus incertaine, Obsidian démontre qu'une stratégie mesurée et une gestion réfléchie peuvent mener au succès. Avec The Outer Worlds 2 en préparation, le studio continue d'affirmer sa place parmi les développeurs les plus respectés du jeu vidéo.
Si vous n'avez pas encore découvert Avowed, voici notre test
. Nous vous avons également concocté plusieurs guides, comme augmenter son endurance
ou encore le niveau maximum
.
En guise de conclusion, rappelons qu'Avowed
, qui est sorti le 18 février 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur Xbox Series. Le RPG d'Obsidian Entertainment figure également dans le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez obtenir Avowed
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