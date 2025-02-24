Initialement, Avowed devait proposer une toute autre expérience

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 février 2025 à 18h05
Disponible depuis ce mois de février, 5 ans après son annonce, Avowed ne devait, initialement pas ressembler à ça, comme l'a confirmé Carrie Patel, la réalisatrice du jeu.
Initialement, Avowed devait proposer une toute autre expérience
Annoncé fin 2020, Avowed est en développement depuis 2019. Or, le titre qui est aujourd'hui un RPG en monde ouvert totalement solo devait être totalement différent d'après le premier script. Mais le titre a connu deux reboots, pour finalement nous offrir l'expérience que nous avons découvert il y a peu.

Avowed reboot deux fois, prévu pour être un Skyrim multijoueur

Lorsque nous comparons le jeu actuel et sa première bande-annonce (voir plus bas), force est de constater que le résultat est bien différent. C'est normal, étant donné que Avowed a été reboot à deux reprises (via Bloomberg). Ce qui explique également pourquoi nous n'avons pas eu de nouvelles entre 2020 et 2023.

Miniature vidéo

Il faut dire que la première idée était d'en faire un RPG de type Skyrim en multijoueur, ce qui avait évidemment du potentiel. Or, pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées, les équipes ont fait le choix de s'éloigner de ce chemin, pour opter pour une expérience totalement solo, avec un accent RPG moindre. Fini aussi le monde totalement ouvert, pour opter pour des zones ouvertes, mais distinctes.

Quoi qu'il en soit, le résultat est plutôt appréciable. Obsidian nous a livré un très bon jeu, qui aurait été différent dans un RPG multijoueur, mais qui reste très bon dans sa version solo. Peut-être qu'à l'avenir le studio reviendra avec une version d'Avowed en multijoueur, pour faire plaisir aux joueurs.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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