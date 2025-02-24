Initialement, Avowed devait proposer une toute autre expérience



le 24 février 2025 à 18h05 Publié par Corentin Rimbert le 24 février 2025 à 18h05

Disponible depuis ce mois de février, 5 ans après son annonce, Avowed ne devait, initialement pas ressembler à ça, comme l'a confirmé Carrie Patel, la réalisatrice du jeu.