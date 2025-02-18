Avowed : Que faire avec la nourriture avariée ?

Vous trouverez dans votre inventaire de la nourriture avariée. Nous vous expliquons ce qu'il faut faire avec ces aliments dans Avowed.
Le monde d'Avowed
est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Après quelques heures de jeu, les joueurs découvriront qu'il est possible de faire de nombreuses choses, notamment de crafter divers items consommables, offrant alors des bonus non négligeables. En explorant l'inventaire pour faire le tour des éléments que vous allez pouvoir utiliser, vous tomberez forcément sur de la nourriture avariée dans Avowed
. Nous vous expliquons comment faire pour l'utiliser.
Que faire avec la nourriture avariée dans Avowed ?
Que ce soit en fouillant un coffre ou en ramassant le contenu d'un ennemi tué, il est possible que vous ne voyiez pas tout ce que vous avez récupéré. Avowed
n'étant pas très contraignant au niveau du poids, nous nous retrouvons très vite avec d'innombrables objets dans l'inventaire. Et lorsque le moment du tri est venu, une question peut se poser avec la nourriture avariée
. Faut-il la jeter ?
La réponse est non. Gardez la nourriture avariée dans Avowed
, pour la simple et bonne raison qu'elle est utile pour fabriquer certaines choses. Nous en avons notamment besoin pour crafter des consommables contenant de l'alcool, lesquels ajoutent de nombreux bonus temporaires en les buvant.
Par exemple, voici les objets qui peuvent se crafter avec la nourriture avariée :
- Bière de Pargrune
- → Augmente de 20 % les PV max
- Alcool de riz fiorien
- → Augmente de 20 % l'endurance max
- Vin fruité
- Augmente la Constitution de +2 et la réduction des dégâts de 5 %
Il existe évidemment bien d'autres recettes, que vous découvrirez au cours de l'aventure. N'hésitez donc pas à garder votre nourriture avariée
, que ce soit des choux ou encore des pommes, pour crafter ces items et ainsi augmenter vos statistiques temporairement. Toujours utile lorsque nous allons affronter un boss ou de nombreux ennemis avec un niveau supérieur au nôtre.
D'ailleurs, en parlant de niveau, vous retrouverez toutes les informations relatives au niveau maximum d'Avowed dans ce guide
. Retrouvez aussi la carte interactive pour ne pas être perdu
. Avowed est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Pas de version PS5
pour le moment.
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