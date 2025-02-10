Avowed proposera plusieurs modes d'affichage différents sur Xbox Series X

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 février 2025 à 17h07
Pour permettre aux joueurs Xbox Series X de profiter d'Avowed, les développeurs ont prévu 3 modes différents permettant de s'adapter à tous les équipements.
Avowed proposera plusieurs modes d'affichage différents sur Xbox Series X
Depuis plusieurs semaines, les joueurs PC ont découvert les configurations et les modes d'affichage disponibles pour la version PC d'Avowed. Cependant, le titre prenant place dans l'univers de Pillars of Eternity est également prévu sur Xbox Series X et S. Or, les utilisateurs attendant le titre sur consoles étaient dans le flou, jusqu'à une récente révélation. Dans le cadre du podcast Defining Duke, la réalisatrice du titre a révélé qu'Avowed bénéficiera de 3 modes d'affichage différentes sur Xbox Series X.

Avowed pourra tourner à 30, 40 et 60 images par seconde sur Xbox Series X 

Lors de cet entretien, Carrie Patel a donné des précisions sur les différents modes d'affichage disponibles au lancement d'Avowed sur Xbox Series X. La réalisatrice et productrice a donné les spécificités liées à ces derniers, à savoir le mode Qualité, le mode Performance et le mode Équilibré : 
  • Le mode Qualité proposera la plus belle qualité d'image possible et la meilleure résolution, mais proposera un taux de rafraichissement de 30 images par seconde
  • Le mode Équilibré sera un entre-deux avec une bonne qualité d'image et un taux de rafraichissement de 40 images par seconde. À noter que ce mode d'affichage sera le plus adapté aux téléviseurs 120 Hz
  • Le mode Performance sera le plus nerveux avec un taux de 60 images par seconde, mais un impact sur les visuels du jeu
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Qu'ils préfèrent la fluidité des images ou une qualité digne d'un affichage sur PC, les joueurs d'Avowed auront donc le choix et pourront sélectionner leur mode d'affichage préféré dans les paramètres du jeu. En revanche, aucune précision n'a été donnée concernant les performances sur Xbox Series S. Rappelons pour conclure qu'Avowed sera intégré au Xbox Game Pass et qu'il sera disponible à partir du 18 février 2025.

Vous pouvez d'ores et déjà le précommander selon différentes éditions, et l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout
Avowed 09 juillet 2026

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.
Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0
Avowed 18 février 2026

Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque
Avowed 04 février 2026

Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.

commentaire (0)