Avowed proposera plusieurs modes d'affichage différents sur Xbox Series X



le 10 février 2025 à 17h07 Publié par Justine Manchuelle le 10 février 2025 à 17h07

Pour permettre aux joueurs Xbox Series X de profiter d'Avowed, les développeurs ont prévu 3 modes différents permettant de s'adapter à tous les équipements.