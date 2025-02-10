Avowed proposera plusieurs modes d'affichage différents sur Xbox Series X

Pour permettre aux joueurs Xbox Series X de profiter d'Avowed, les développeurs ont prévu 3 modes différents permettant de s'adapter à tous les équipements.
Depuis plusieurs semaines, les joueurs PC ont découvert les configurations et les modes d'affichage disponibles pour la version PC
d'Avowed. Cependant, le titre prenant place dans l'univers de Pillars of Eternity est également prévu sur Xbox Series X et S. Or, les utilisateurs attendant le titre sur consoles étaient dans le flou, jusqu'à une récente révélation. Dans le cadre du podcast Defining Duke, la réalisatrice du titre a révélé qu'Avowed
bénéficiera de 3 modes d'affichage différentes sur Xbox Series X.
Avowed pourra tourner à 30, 40 et 60 images par seconde sur Xbox Series X
Lors de cet entretien
, Carrie Patel a donné des précisions sur les différents modes d'affichage disponibles au lancement d'Avowed sur Xbox Series X. La réalisatrice et productrice a donné les spécificités liées à ces derniers, à savoir le mode Qualité, le mode Performance et le mode Équilibré :
- Le mode Qualité proposera la plus belle qualité d'image possible et la meilleure résolution, mais proposera un taux de rafraichissement de 30 images par seconde
- Le mode Équilibré sera un entre-deux avec une bonne qualité d'image et un taux de rafraichissement de 40 images par seconde. À noter que ce mode d'affichage sera le plus adapté aux téléviseurs 120 Hz
- Le mode Performance sera le plus nerveux avec un taux de 60 images par seconde, mais un impact sur les visuels du jeu
Qu'ils préfèrent la fluidité des images ou une qualité digne d'un affichage sur PC, les joueurs d'Avowed auront donc le choix et pourront sélectionner leur mode d'affichage préféré dans les paramètres du jeu
. En revanche, aucune précision n'a été donnée concernant les performances sur Xbox Series S.
Rappelons pour conclure qu'Avowed sera intégré au Xbox Game Pass
et qu'il sera disponible à partir du 18 février 2025.
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