Game Pass : D'excellents jeux arrivent dans le catalogue en février 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 25 février 2025 à 09h47
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de février 2025.
Game Pass : D'excellents jeux arrivent dans le catalogue en février 2025
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en février 2025. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

Les nouveaux jeux Game Pass pour février 2025

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en février 2025. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
  • Far Cry: New Dawn
    • Date d'arrivée → 4 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Another Crab's Treasure
    • Date d'arrivée → 5 février 2025
    • Plateforme(s) → Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
    • Date d'arrivée → 5 février 2025
    • Plateforme(s) → Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Starfield
    • Date d'arrivée → 5 février 2025
    • Plateforme(s) → Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Standard
  • Madden NFL 25 
    • Date d'arrivée → 6 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Kingdom Two Crowns
    • Date d'arrivée → 13 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud et Console
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et Game Pass Standard
  • Avowed
    • Date d'arrivée → 18 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • EA Sports F1 24
    • Date d'arrivée → 20 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate et PC Game Pass
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader
    • Date d'arrivée → 20 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, PC et Xbox Series
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Balatro
    • Date d'arrivée → 24 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
  • Watch Dogs: Legion
    • Date d'arrivée → 25 février 2025
    • Plateforme(s) → Cloud, Console et PC
    • Abonnement(s) → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de février 2025 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

L'abonnement PC Game Pass, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.

Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
    • 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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