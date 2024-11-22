Avowed : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Avowed.

Configurations PC Avowed







Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → AMD Ryzen 5 2600 ou Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 ou Intel i5-8400 Carte graphique → NVIDIA GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580

NVIDIA GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580 DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11

Windows 10 ou Windows 11 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i7-10700K Carte graphique → NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT

NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT DirectX → Version 12

Version 12 Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible

Le nouvel RPG d'Obsidian Entertainment,, doit arriver au début de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Annoncé en 2020 et repoussé à plusieurs reprises, le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié les précédents jeux dudit studio de développement. D'ailleurs, à mesure que sa sortie approche, de plus en plus de joueurs et de joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d', sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale ou bien pour la recommandée. Par ailleurs, d'après les informations partagées, les joueurs et les joueuses devront avoir 75 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer àPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner, et ce, comme il se doit.Rappelons, en guise de conclusion, que la sortie d'est programmée au 18 février 2025. Date à laquelle le RPG d'Obsidian Entertainment débarquera sur PC ainsi que sur Xbox Series. En outre,intégrera, dès le jour de sa sortie, le catalogue du Game Pass.