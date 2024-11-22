Avowed : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 novembre 2024 à 15h34
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Avowed.
Avowed : Les configurations PC
Le nouvel RPG d'Obsidian Entertainment, Avowed, doit arriver au début de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Annoncé en 2020 et repoussé à plusieurs reprises, le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui ont apprécié les précédents jeux dudit studio de développement. D'ailleurs, à mesure que sa sortie approche, de plus en plus de joueurs et de joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Avowed.

Configurations PC Avowed

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'Avowed, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale ou bien pour la recommandée. Par ailleurs, d'après les informations partagées, les joueurs et les joueuses devront avoir 75 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer à Avowed.
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC d'Avowed ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner, et ce, comme il se doit.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → AMD Ryzen 5 2600 ou Intel i5-8400
  • Carte graphique → NVIDIA GTX 1070, AMD RX 5700 ou Intel Arc A580
  • DirectX Version 12
  • Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou Windows 11
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → AMD Ryzen 5 5600X ou Intel i7-10700K
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6800 XT
  • DirectX → Version 12
  • Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que la sortie d'Avowed est programmée au 18 février 2025. Date à laquelle le RPG d'Obsidian Entertainment débarquera sur PC ainsi que sur Xbox Series. En outre, Avowed intégrera, dès le jour de sa sortie, le catalogue du Game Pass.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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