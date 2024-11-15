Avowed : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Avowed, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt pour la sortie de ce RPG.
Avowed
est le nouveau RPG d'Obsidian. S'il a été annoncé en 2020, ce n'est qu'en 2023 qu'il a refait parler de lui, avant de réellement faire monter la température en 2024, pour une première sortie programmée à la fin de cette même année, avant de finalement être reportée à février 2025, pour éviter une fin d'année chargée. Quoi qu'il en soit, parce qu'il est développé par l'excellent studio Obsidian, et parce qu'il s'agit d'un RPG d'aventure à la première personne, il reste très attendu par une partie des joueurs.Le choix de l'édition est donc crucial
, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.
Différentes éditions de Avowed
|Avantages
|Standard
|Premium
|Avowed
|Oui
|Oui
|Accès anticipé de 5 jours
|Non
|Oui
|Packs de skin premium : 2 ensembles de skins bonus
|Non
|Oui
|L'accès à lʼartbook numérique d'Avowed et à la bande-son originale
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, nous n'avons pas grand-chose, mais tous les joueurs obtiendront 5 jours d'accès anticipé, uniquement dans le cas d'une précommande de l'édition Premium.
Prix des différentes éditions de Avowed
Le prix de vente des éditions de Avowed BLABLABLA. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- PC → 69,99 €
- PlayStation et Xbox → 79,99 €
- Édition Deluxe
- PC → 89,99 €
- PlayStation et Xbox → 99,99 €
Notez que la version inclut dans le Game Pass est la version standard. Vous ne bénéficierez donc pas des bonus spéciaux ci-dessous. Les joueurs qui achètent la version standard pourront à tout moment faire la mise à niveau, pour 29,99 € (sur console).
Où précommander Avowed ?
Avowed
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions d'Avowed avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de Avowed
est programmée pour le 18 février 2025 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.
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