Avowed : Les différents éléments et leurs effets

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 février 2025 à 16h04
Découvrez tous les détails concernant les différents dégâts élémentaires de Avowed et leurs effets.
Avowed : Les différents éléments et leurs effets
Dans Avowed, les joueurs vont devoir trouver des armes, les améliorer pour combattre différents types d'ennemis. Si la plupart des dégâts seront basiques, vous pourrez recevoir et même infliger différents types de dégâts élémentaires. Et ces effets peuvent avoir un vrai impact sur vous (ou sur les ennemis). 

C'est pourquoi nous revenons avec vous sur les différents dégâts élémentaires de Avowed, pour maîtriser parfaitement les éléments et vite les contrer, si vous en êtes victime, ou être encore plus redoutable.

Les dégâts élémentaires et leurs effets dans Avowed

Pour faire simple, nous vous proposons un petit tableau, regroupant les quatre dégâts élémentaires d'Avowed, avec leurs effets.

Types de dégâts Effets
Dégât de glace Après avoir accumulé suffisamment de givre, le joueur/l'ennemi est plus vulnérable aux attaques physiques, et est ralenti.
Dégât de feu Une fois que les dégâts de feu sont activés, le joueur/l'ennemi subit des dégâts sur la durée.
Dégât électrique Les dégâts électriques étourdissent les joueurs/ennemis, les ralentissent tout en infligeant des dégâts.
Empoisonnement Une fois que l'ennemi/le joueur est empoisonné, des dégâts critiques sont infligés.

glace-avowed
Notez qu'il existe d'autres types de dégâts, comme les saignements, qui peuvent s'avérer particulièrement intéressants.

Soigner les effets

Comme nous vous le disions dans le guide dédié à soigner le poison dans Avowed, tous ces dégâts peuvent être soignés facilement. Il faudra utiliser différents consommables, comme les baies de printemps, ou le grog. Celle-ci peut s'acheter ou se trouver en explorant le monde, et permet de soigner le poison et les autres dégâts élémentaires. Vous gagnerez en prime des PV, et serez plus résistant pendant 300 secondes.

poison_1
N'hésitez pas à vous soigner, même avec des soins de base, pour limiter la perte de PV. Retrouvez aussi la carte interactive pour ne pas être perdu. Avowed est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Pas de version PS5 pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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