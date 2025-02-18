Avowed : Les différents éléments et leurs effets

Découvrez tous les détails concernant les différents dégâts élémentaires de Avowed et leurs effets.
Dans Avowed
, les joueurs vont devoir trouver des armes, les améliorer pour combattre différents types d'ennemis. Si la plupart des dégâts seront basiques, vous pourrez recevoir et même infliger différents types de dégâts élémentaires
. Et ces effets peuvent avoir un vrai impact sur vous (ou sur les ennemis).
C'est pourquoi nous revenons avec vous sur les différents dégâts élémentaires de Avowed
, pour maîtriser parfaitement les éléments et vite les contrer, si vous en êtes victime, ou être encore plus redoutable.
Les dégâts élémentaires et leurs effets dans Avowed
Pour faire simple, nous vous proposons un petit tableau, regroupant les quatre dégâts élémentaires d'Avowed, avec leurs effets
.
|Types de dégâts
|Effets
|Dégât de glace
|Après avoir accumulé suffisamment de givre, le joueur/l'ennemi est plus vulnérable aux attaques physiques, et est ralenti.
|Dégât de feu
|Une fois que les dégâts de feu sont activés, le joueur/l'ennemi subit des dégâts sur la durée.
|Dégât électrique
|Les dégâts électriques étourdissent les joueurs/ennemis, les ralentissent tout en infligeant des dégâts.
|Empoisonnement
|Une fois que l'ennemi/le joueur est empoisonné, des dégâts critiques sont infligés.
Notez qu'il existe d'autres types de dégâts, comme les saignements
, qui peuvent s'avérer particulièrement intéressants.
Soigner les effets
Comme nous vous le disions dans le guide dédié à soigner le poison dans Avowed
, tous ces dégâts peuvent être soignés facilement. Il faudra utiliser différents consommables, comme les baies de printemps, ou le grog. Celle-ci peut s'acheter ou se trouver en explorant le monde, et permet de soigner le poison et les autres dégâts élémentaires. Vous gagnerez en prime des PV, et serez plus résistant pendant 300 secondes.
N'hésitez pas à vous soigner, même avec des soins de base, pour limiter la perte de PV. Retrouvez aussi la carte interactive pour ne pas être perdu
. Avowed est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Pas de version PS5
pour le moment.
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