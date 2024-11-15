Avowed, le RPG de Bethesda, annoncé sur une nouvelle plateforme

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 novembre 2024 à 11h49
Même s'il n'arrive que dans quelques mois, Avowed continue de faire le plein d'informations, notamment en s'invitant sur une nouvelle plateforme, assez surprenante.
Avowed, le RPG de Bethesda, annoncé sur une nouvelle plateforme
Il y a peu, Phill Spencer s'est exprimé sur de nombreux sujets, notamment son envie de créer une Xbox portable. Mais le grand patron de la marque Xbox a également eu quelques mots pour Avowed, expliquant que son report n'était pas en lien avec sa qualité, mais plutôt avec le calendrier de la fin de l'année, qui est bien trop chargé. C'est pourquoi les équipes ont fait le choix de le reporter de quelques mois, pour nous proposer ce nouveau RPG durant le mois de février, qui sera finalement, lui aussi, assez conséquent.

À quelques mois de son lancement, de nouvelles informations viennent d'être dévoilées, dont sa sortie sur une nouvelle plateforme.

Avowed s'invite sur le Battle.net

Cette plateforme, réservée aux jeux Activision Blizzard, n'est pas celle dotée de la plus grande bibliothèque, puisqu'à l'heure actuelle nous ne retrouvons que 27 jeux, comprenant notamment la saga Diablo, et quelques opus Call of Duty, sans oublier les Warcraft et Starcraft et l'iconique World of Warcraft, mais aussi Overwatch 2.

Mais pour toucher un plus large public, Microsoft a eu l'idée de proposer le titre sur cette plateforme, dans le but de toucher encore plus de joueurs, notamment l'énorme communauté Blizzard, qui passe une grande partie de son temps sur Diablo ou WoW. Potentiellement une bonne chose lorsque nous savons que Avowed est un action-RPG en monde ouvert, et pourrait donc convenir à ces joueurs.

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Une première pour une exclusivité Xbox donc, qui pourrait être suivie par d'autres ces prochains mois en fonction de la réception de la communauté. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les joueurs de WoW qui aiment farmer les PO pourront l'obtenir gratuitement, puisqu'en ayant environ 1,4 million de pièces d'or, ces derniers pourront obtenir les 5 jetons nécessaires à son achat, 69,99 € dans sa version de base.

Rappelons qu'Avowed sera disponible dès le 18 février 2025 sur Xbox Series, mais également sur PC.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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