Avowed : La sortie du titre repoussée pour « laisser respirer les joueurs »



le 14 novembre 2024 à 17h18 Publié par Justine Manchuelle le 14 novembre 2024 à 17h18

Lors d'un entretien, Phil Spencer a expliqué pourquoi la sortie d'Avowed avait été décalée au 18 février 2025. Or, ce n'est pas la qualité du jeu qui serait en cause.