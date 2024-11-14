Avowed : La sortie du titre repoussée pour « laisser respirer les joueurs »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 novembre 2024 à 17h18
Lors d'un entretien, Phil Spencer a expliqué pourquoi la sortie d'Avowed avait été décalée au 18 février 2025. Or, ce n'est pas la qualité du jeu qui serait en cause.
Avowed : La sortie du titre repoussée pour « laisser respirer les joueurs »
À l'origine, la sortie d'Avowed était prévue pour l'automne 2024. Mais à la surprise des joueurs Xbox, il ne sera disponible qu'à partir du 18 février 2025. Cependant, l'entreprise ne s'était pas encore exprimée sur les raisons de ce décalage de dernière minute. Face à cette situation, de nombreuses personnes ont évoqué un problème de qualité ou un besoin de temps supplémentaire pour finaliser le titre, comme cela a été le cas pour Assassin's Creed Shadows. Mais Phil Spencer a fait taire les rumeurs en donnant la vraie raison derrière ce report.

Avowed en concurrence avec trop de titres si la sortie automnale était maintenue

Lors d'une interview donnée au média Game File, Phil Spencer a donné de nombreuses informations sur les titres Xbox à venir, notamment Avowed. Conscient que le titre était très attendu, il a répondu à la communauté en expliquant que le retard du titre n'était pas lié à un problème de développement. Il a pour origine une saturation du catalogue Xbox, avec de nombreuses sorties majeures comme celles de Call of Duty: Black Ops 6 (qui intègre pour la première fois le Xbox Game Pass), Microsoft Flight Simulator 2024, Diablo IV: Vessel of Hatred ainsi qu'Indiana Jones et le Cercle ancien.

Phil Spencer a déclaré que « Premièrement, nous ne l'avons pas déplacé parce qu'Obsidian avait besoin de temps, bien qu'ils en profiteront. Mais, Matt Booty et moi planifions tout et nous discutons avec l'équipe du Game Pass. Nous nous demandons quels sont les grands lancements à venir. Nous avons aussi Stalker 2, qui ne figure même pas sur cette liste, mais qui est évidemment un lancement très important pour nous. Nous nous sommes dit : ‘D'accord, faisons en sorte de mieux rythmer les choses ».

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Cependant, le choix du 18 février 2025 suscite également l'inquiétude chez certains joueurs. À cette date, Avowed sera opposé à d'autres grands rivaux comme Civilisation VII, Assassin's Creed ShadowsMonster Hunter Wilds et Kingdom Come: Deliverance II. L'opération pourrait donc être à double tranchant pour le titre d'Obsidian Entertainment, même s'il sera proposé dans le Xbox Game Pass dès son lancement. 

Rappelons qu'Avowed sera disponible dès le 18 février 2025 sur Xbox Series, mais également sur PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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