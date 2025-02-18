Avowed : Comment réinitialiser (respec) ses compétences et celles des compagnons ?

Nous vous expliquons comment réinitialiser (respec) les compétences de votre personnage ainsi que celles de vos compagnons sur Avowed.

Comment réinitialiser (respec) les compétences de votre personnage et de vos compagnons sur Avowed ?

Réinitialiser (respec) les attributs et capacités de son personnage sur Avowed

Une fois en jeu, ouvrez le menu in-game.

Rendez-vous dans l'onglet « Capacités » pour réinitialiser les capacités de votre personnage. Touche R sur PC, par exemple.

Allez dans l'onglet « Personnage » pour respec les attributs de votre personnage. Touche R, également, sur PC.

À chaque fois, cela vous coûtera des pièces d'or (le montant, qui est affiché dans un encart en bas à gauche, évolue en fonction de votre progression).





Réinitialiser (respec) les capacités des compagnons sur Avowed

Dès que vous êtes dans votre partie, ouvrez le menu en jeu.

Sélectionnez l'onglet « Capacités ».

Rendez-vous, ensuite, dans la partie « Compagnons ».

Réinitialiser, finalement, les capacités du compagnon de votre choix. Comme pour votre personnage, cela a un coût (mentionné dans un encart).



Comme sur beaucoup d'autres jeux, notamment sur les RPG,donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité de. Cette fonctionnalité, généralement très appréciée par la communauté, permet de rectifier les choix précédemment opérés et surtout d'essayer de nouveaux builds. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons étape par étapeAvant tout, remarquons que sur, les joueurs et les joueuses ont accès à deux catégories distinctes pour façonner leur personnage : les capacités et les attributs.Étant donné qu'il s'agit d'un RPG et que le périple sur le titre d'Obsidian Entertainment est assez long, il se peut que vous désiriez modifier certaines compétences de votre personnage, car elles ne vous conviennent plus ou bien parce que vous avez fait une erreur. Fort heureusement, cela est tout à fait possible, mais à un certain coût. Dans tous les cas, voici, vous pourrez récupérer les points que vous avez préalablement dépensés. À partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de les repartir à nouveau, et ce, dans les éléments de votre choix.En complément, sachez que vous pouvez. La manipulation à effectuer est assez similaire à celle concernant votre personnage. Toutefois, voici comment faire :Maintenant que vous savez comment fonctionne la fonctionnalité, vous pouvez modifier les capacités et attributs de votre personnage ou bien de vos compagnons. Cependant, étant donné que cette action est payante, nous vous conseillons de faire attention lors de votre nouvelle répartition de points.