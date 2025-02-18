Avowed : Comment réinitialiser (respec) ses compétences et celles des compagnons ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2025 à 17h18
Nous vous expliquons comment réinitialiser (respec) les compétences de votre personnage ainsi que celles de vos compagnons sur Avowed.
Avowed : Comment réinitialiser (respec) ses compétences et celles des compagnons ?
Comme sur beaucoup d'autres jeux, notamment sur les RPG, Avowed donne aux joueurs et aux joueuses la possibilité de réinitialiser les compétences de leur personnage mais aussi des compagnons. Cette fonctionnalité, généralement très appréciée par la communauté, permet de rectifier les choix précédemment opérés et surtout d'essayer de nouveaux builds. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons étape par étape comment réinitialiser (respec) les attributs et capacités de votre personnage ainsi que de ceux de vos compagnons sur Avowed.

Comment réinitialiser (respec) les compétences de votre personnage et de vos compagnons sur Avowed ?

Réinitialiser (respec) les attributs et capacités de son personnage sur Avowed

Avant tout, remarquons que sur Avowed, les joueurs et les joueuses ont accès à deux catégories distinctes pour façonner leur personnage : les capacités et les attributs.

Étant donné qu'il s'agit d'un RPG et que le périple sur le titre d'Obsidian Entertainment est assez long, il se peut que vous désiriez modifier certaines compétences de votre personnage, car elles ne vous conviennent plus ou bien parce que vous avez fait une erreur. Fort heureusement, cela est tout à fait possible, mais à un certain coût. Dans tous les cas, voici comment réinitialiser (respec) les capacités et attributs de votre personnage sur Avowed :
  • Une fois en jeu, ouvrez le menu in-game.
  • Rendez-vous dans l'onglet « Capacités » pour réinitialiser les capacités de votre personnage.
    • Touche R sur PC, par exemple.
  • Allez dans l'onglet « Personnage » pour respec les attributs de votre personnage.
    • Touche R, également, sur PC.
  • À chaque fois, cela vous coûtera des pièces d'or (le montant, qui est affiché dans un encart en bas à gauche, évolue en fonction de votre progression).
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En réinitialisant les capacités et attributs de votre personnage sur Avowed, vous pourrez récupérer les points que vous avez préalablement dépensés. À partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité de les repartir à nouveau, et ce, dans les éléments de votre choix.

avowed-reinitialisation-capacites-personnage

Réinitialiser (respec) les capacités des compagnons sur Avowed

En complément, sachez que vous pouvez réinitialiser (respec) les capacités de vos compagnons sur Avowed. La manipulation à effectuer est assez similaire à celle concernant votre personnage. Toutefois, voici comment faire :
  • Dès que vous êtes dans votre partie, ouvrez le menu en jeu.
  • Sélectionnez l'onglet « Capacités ».
  • Rendez-vous, ensuite, dans la partie « Compagnons ».
  • Réinitialiser, finalement, les capacités du compagnon de votre choix.
    • Comme pour votre personnage, cela a un coût (mentionné dans un encart).
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Maintenant que vous savez comment fonctionne la fonctionnalité respec sur Avowed, vous pouvez modifier les capacités et attributs de votre personnage ou bien de vos compagnons. Cependant, étant donné que cette action est payante, nous vous conseillons de faire attention lors de votre nouvelle répartition de points.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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