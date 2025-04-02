Un nouveau jeu Assassin's Creed pourrait sortir cette année, et ce n'est pas un remake

Alors que les joueurs profitent encore pleinement d'Assassin's Creed Shadows et de son Japon féodal splendide, Ubisoft préparerait déjà la sortie d'un autre titre de la franchise en 2025. Surprise : il ne s'agirait pas du très attendu remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag.
Ces dernières années, Ubisoft a multiplié les annonces autour de sa franchise phare, promettant plusieurs projets majeurs comme Hexe
, prévu pour 2026 ou 2027. Les rumeurs se sont aussi chargées d'alimenter les débats avec le prétendu remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag, qui est quasi officiel
. Pourtant, selon de récentes informations dévoilées par l'insider Tom Henderson, un autre jeu Assassin's Creed pourrait bel et bien voir le jour dès cette année
.
Assassin's Creed Invictus, un multijoueur arcade ?
Le titre concerné porte le nom de code « Invictus
» et serait, selon plusieurs rumeurs circulant depuis 2024, un jeu principalement orienté multijoueur
. Les premières informations, évoquent des parties opposant jusqu'à 16 joueurs répartis en plusieurs manches et dans différents modes de jeu :
- Un mode par équipes de type « Team Deathmatch ».
- Un mode chacun pour soi.
- Un mode « rapidité » demandant aux joueurs d'atteindre rapidement divers points lumineux dispersés sur la carte.
Toujours selon ces rumeurs, le gameplay serait volontairement très arcade, inspiré par des jeux comme Fall Guys, permettant aux joueurs d'incarner des personnages emblématiques tels que Ezio Auditore
ou encore Cesare Borgia
, dans des cartes tirées des anciens opus de la franchise. Ces éléments restent toutefois purement spéculatifs et aucune confirmation officielle n'a encore été apportée par Ubisoft.
Le remake de Black Flag repoussé à cause du retard de Shadows ?
Concernant le très attendu remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag
, initialement prévu aux alentours de novembre 2025, celui-ci pourrait finalement avoir été reporté à 2026. Selon Tom Henderson, ce report serait principalement dû aux retards accumulés lors du développement d'Assassin's Creed Shadows
. Dans un récent message sur X (ex-Twitter), il précise :
« Tout a été repoussé en raison du retard de Shadows. Je ne connais pas les dates exactes, mais cela ne m'étonnerait pas si Hexe sortait finalement en 2027. Obsidian [nom de code du remake de Black Flag] devait sortir cette année, mais une sortie ultérieure semble plus logique désormais. Rien d'officiel, juste une supposition.
»
Une année 2025 chargée pour la licence Assassin's Creed
Si Invictus voit effectivement le jour cette année, il pourrait s'agir d'une bonne surprise pour les fans de la série, même si beaucoup espéraient plutôt retrouver Edward Kenway et son univers pirate dans une version remaniée de Black Flag. Ubisoft n'a pour l'instant rien communiqué d'officiel à ce sujet, laissant la communauté naviguer entre spéculations et attentes. En attendant des précisions de la part de l'éditeur français, l'année 2025 s'annonce tout de même riche en nouveautés pour Assassin's Creed, avec une volonté affichée de diversifier toujours plus les expériences proposées aux joueurs.
Avec le succès d'Assassin's Creed Shadows, qui a dépassé les 3 millions de joueurs en moins de deux semaines, Ubisoft pourrait vouloir soigner ses prochaines sorties et donc prendre le temps qu'il faudra, d'où les potentiels retards. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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