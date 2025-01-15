Assassin's Creed 4: Black Flag : Son remake pourrait arriver plus tôt que prévu

Plusieurs mois après les premières rumeurs, le remake d'Assassin's Creed 4: Black Flag semble être sur le bon chemin. Sa sortie pourrait d'ailleurs être plus rapide que prévu.
La première fois que nous avons eu vent du remake d'Assassin's Creed 4: Black Flag
, qui est l'un des meilleurs de la licence, remonte à juillet 2023. Depuis, nous avons eu quelques autres bruits de couloir, mais Ubisoft ne l'a jamais confirmé, bien que la société a néanmoins affirmé travailler sur des remakes
, en juin dernier.
Mais les joueurs ont de quoi se réjouir : le remake d'Assassin's Creed 4: Black Flag est sur la bonne voie, et pourrait sortir plus tôt que ce que nous espérons
.
Une sortie dans quelques mois pour Assassin's Creed 4: Black Flag Remake ?
Selon des informations exclusives d'Insider Gaming, le remake tant attendu serait bien avancé et pourrait être disponible plus tôt que prévu. Développé sous le nom de code Obsidian, ce projet promet de revisiter l'un des opus les plus acclamés de la franchise (qui a même découlé sur un jeu, Skull & Bones
), offrant une expérience modernisée grâce au moteur Anvil amélioré.
Initialement, le remake était prévu pour une sortie autour de novembre 2025, coïncidant avec le lancement d'Assassin's Creed Invictus
, une expérience multijoueur. Cependant, le récent retard d'Assassin's Creed Shadows
a chamboulé la feuille de route de la série. Malgré ce contretemps, le remake de Black Flag pourrait toujours arriver plus tôt que ce que les fans anticipaient initialement
, d'autant que Insider Gaming avance avoir vu du gameplay, et que tout semblait de qualité. Nous pourrions bien le voir arriver à la fin de l'année, pour conclure une potentielle bonne année pour Ubisoft, qui mise énormément sur cette franchise.
Ubisoft prévoit en effet une intensification des sorties Assassin's Creed dans les cinq prochaines années, avec environ dix titres de durées et expériences variées. Parmi ces projets figurent :
- Assassin's Creed Jade, une aventure mobile complète prévue pour le deuxième trimestre 2025.
- Des titres multijoueur et des expériences solo visant à diversifier encore davantage la franchise (comme Assassin's Creed Shadows qui arrive en mars, et Assassin's Creed Hexe, révélée en 2022.
Quoi qu'il en soit, Ubisoft nous en dira plus dans quelques semaines, une fois que Assassin's Creed Shadows
sera sorti. Rappelons que son lancement a été repoussé au 20 mars 2025.
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