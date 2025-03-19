Un joueur Xbox réussit à atteindre 100 % sur Assassin's Creed Shadows avant même sa sortie officielle

L'emblématique joueur Xbox Stallion83 a déjà réussi à décrocher tous les succès d'Assassin's Creed Shadows, un jour avant la sortie mondiale du jeu tant attendu d'Ubisoft, se déroulant au Japon féodal.
Stallion83 décroche la première complétion à 100 % sur Assassin's Creed Shadows
Alors qu'Ubisoft s'apprête à satisfaire une vieille demande des fans en proposant enfin un épisode se déroulant à l'époque féodale japonaise avec Assassin's Creed Shadows
, le célèbre joueur Xbox Stallion83 a déjà réussi l'exploit de compléter le jeu à 100 %
, déverrouillant ainsi l'intégralité des 54 succès disponibles pour un total de 1 000 points de Gamerscore.
Figure emblématique de la communauté Xbox, Stallion83
s'était déjà illustré en devenant, en 2014, le premier joueur au monde à atteindre le million de Gamerscore. Même s'il est désormais 81e au classement mondial, avec plus de 3 millions de points, il peut désormais ajouter à son palmarès cette performance notable réalisée sur Assassin's Creed Shadows.
Plus de 60 heures nécessaires pour tout débloquer
Selon Stallion83 lui-même, il lui aurait fallu environ 65 heures pour débloquer l'ensemble des succès du jeu
. Bien que son compteur officiel indique une durée de jeu de trois jours et demi, il précise avoir passé une partie importante de ce temps à explorer les nombreuses activités annexes proposées par le titre, activités qui ne sont pas toutes liées aux succès à débloquer. Les joueurs qui viseront la complétion totale pourront probablement le faire plus rapidement, mais devront tout de même compter plusieurs dizaines d'heures
pour venir à bout des nombreux défis proposés par Assassin's Creed Shadows.
Pas de succès lié à la difficulté, mais beaucoup d'activités annexes
À la différence de nombreux jeux AAA récents, Assassin's Creed Shadows ne comporte aucun succès lié à la difficulté
, facilitant ainsi l'obtention des 1 000 points de Gamerscore. Toutefois, de nombreux succès nécessitent de compléter des tâches secondaires variées, de collecter des objets cachés et de progresser dans les deux styles de gameplay distincts proposés par les protagonistes Naoe (furtivité) et Yasuke (combat direct).
Des critiques très positives avant la sortie officielle
Assassin's Creed Shadows reçoit déjà un accueil enthousiaste de la presse spécialisée, avec une moyenne de 81 sur Metacritic pour la version PS5
, 85 pour les versions Xbox Series X|S
et une belle note de 17/20 pour notre test
. Les premiers retours louent notamment l'immersion réussie dans l'univers japonais, la profondeur des mécaniques et la liberté de gameplay proposée. Il sera intéressant de voir comment les joueurs accueilleront le jeu dès demain, lors de sa sortie officielle, et combien réussiront à emboîter le pas à Stallion83 pour débloquer rapidement tous les succès.
Un exploit symbolique pour Ubisoft et Stallion83
Pour Ubisoft, cette performance est une excellente vitrine publicitaire, prouvant que son nouveau titre est à la fois riche en contenu et suffisamment captivant pour être exploré à fond par les joueurs les plus acharnés. Quant à Stallion83, cette réalisation vient renforcer son statut de joueur légendaire sur Xbox. Assassin's Creed Shadows sort officiellement demain sur toutes les plateformes majeures, et nul doute que cet exploit encouragera de nombreux joueurs à se lancer dans la chasse aux succès dès les premières heures.
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