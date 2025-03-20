Assassin's Creed Shadows : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie d'Assassin's Creed Shadows, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le jeu d'action-aventure d'Ubisoft.

Combien d'heures pour terminer Assassin's Creed Shadows ?







La durée de vie d'Assassin's Creed Shadows

Terminer l'histoire principale d'Assassin's Creed Shadows → Environ 40 heures

→ Environ 40 heures Terminer l'histoire principale et du contenu annexe sur Assassin's Creed Shadows → Plus de 50 heures

→ Plus de 50 heures Terminer Assassin's Creed Shadows à 100 % → Plus de 60 heures

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de mars 2025,est le tout nouvel opus de la fameuse franchise d'Ubisoft. De nombreuses personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés de Naoe et Yasuke et se demandent, ainsi,, comme pour la plupart des jeux, dépend aussi bien de votre façon de jouer que de vos objectifs. En effet, si vous souhaitez finirà 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que terminer l'histoire principale. En outre, cela va également dépendre du mode de difficulté que vous choisissez, en lançant une nouvelle partie, et du temps que vous passerez à explorer le monde ouvert d'Cependant, grâce à notre expérience personnelle sur le jeu et les différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation de, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Pour plus de simplicité et surtout clarté, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement la quête principale, accomplir en plus du contenu annexe et atteindre le 100 %.Ainsi,est plutôt correcte. À titre de comparaison, sachez qu'il faut au moins 60 heures de jeu pour venir à bout de l'histoire principale d'Assassin's Creed Valhalla. De ce fait,est un peu moins long que son aîné (Mirage n'étant pas considéré ici, en raison de son aventure condensée).En guise de conclusion, rappelons qu', qui est sorti le 20 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :