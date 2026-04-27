Assassin's Creed Hexe perd ses cadres et des dizaines de développeurs (encore)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 avril 2026 à 17h07
Le développement d'Assassin's Creed Hexe traverse une zone de fortes turbulences. Entre le départ de ses directeurs, la réaffectation de cinquante développeurs et un changement de cap créatif majeur, le mystérieux épisode sur la sorcellerie revoit ses ambitions.
Assassin's Creed Hexe perd ses cadres et des dizaines de développeurs (encore)

Le prochain volet inédit de la célèbre franchise d'Ubisoft, connu sous le nom de code Hexe, semble traverser une phase de restructuration intense. Alors que le titre promettait d'explorer l'ère sombre des chasses aux sorcières avec une approche novatrice, les coulisses du développement révèlent une situation complexe, marquée par des départs en cascade et des coupes d'effectifs significatives.

Une hémorragie de talents à la tête du projet

hexe

En l'espace de quelques mois, l'équipe de direction d'Assassin's Creed Hexe a été lourdement amputée. Après le départ du directeur créatif Clint Hocking en février dernier, remplacé au pied levé par le vétéran Jean Guesdon, c'est au tour du réalisateur du jeu de quitter le navire. Benoit Richer, présent chez Ubisoft Montréal depuis 2017, a récemment annoncé son départ pour cofonder un nouveau studio indépendant nommé Servo Games, accompagné d'autres anciens cadres de l'entreprise.

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Ces défections successives au sommet de la hiérarchie témoignent d'un climat interne tendu. La situation est d'autant plus préoccupante que l'ancien grand patron de la franchise, Marc-Alexis Côté, a lui-même quitté la société l'an dernier. Ce dernier a d'ailleurs intenté une action en justice contre Ubisoft, réclamant plus d'un million de dollars canadiens pour licenciement déguisé, dénonçant des conditions de travail hostiles.

Cinquante développeurs sur la sellette

Les changements ne s'arrêtent pas à la direction. Selon des sources proches du dossier, environ cinquante développeurs travaillant sur Hexe ont été retirés du projet la semaine dernière. Cette décision intervient quelques jours seulement après l'annulation d'un autre projet non annoncé, baptisé Alterra.

Ces employés ont été transférés vers l'équipe « inter-projets » d'Ubisoft, une structure d'attente pour les salariés sans affectation. Leurs perspectives sont sombres, car ils disposent d'un délai de trois mois pour trouver un nouveau poste en interne, faute de quoi ils s'exposent à un licenciement. Cette réduction des effectifs viserait à maîtriser le budget du jeu, dont la sortie initiale prévue pour juin 2027 en interne pourrait glisser vers la fin de cette même année.

Un virage créatif majeur vers le réalisme

ubisoft

L'arrivée de Jean Guesdon aux commandes a également entraîné une refonte de la vision artistique du jeu. Initialement pensé avec des éléments surnaturels assumés, le titre s'oriente désormais vers une approche beaucoup plus ancrée dans la réalité historique.

L'insider et créateur de contenu j0nathan, souvent bien informé sur la saga, précise que l'idée de pouvoir incarner un chat a tout simplement été abandonnée. La protagoniste ne maîtrisera pas de véritable magie, mais utilisera plutôt ses connaissances scientifiques et chimiques pour créer des illusions.

À plus court terme et de manière concrète, l'avenir de la licence s'écrira avec Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dont la sortie est prévue en juillet prochain. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :

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commentaire (1)

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Antogoo (invité) Le 27/04/2026 à 22:05

Ça reflète bien la gestion catastrophique de la boîte: des conditions de travail exécrable, gel des salaires, réduction du télétravail.
C'est un normal de partir quand il y a des meilleures conditions ailleurs.