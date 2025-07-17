Assassin's Creed : La série live-action est toujours une réalité, le projet a reçu le feu vert de Netflix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2025 à 17h02
Ubisoft a, très récemment, indiqué que Netflix a donné le feu vert à la série live-action Assassin's Creed.
Assassin's Creed : La série live-action est toujours une réalité, le projet a reçu le feu vert de Netflix
Cela fait un moment maintenant que les joueurs et les joueuses, fans de la franchise Assassin's Creed, attendent des nouvelles de la série live-action, annoncée il y a de nombreux mois. Ubisoft a, récemment, fait une déclaration à propos de la série live-action Assassin's Creed, qui a été validée par Netflix.

La série live-action Assassin's Creed validée

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En effet, via un article sur le site de la firme, qui a notamment été relayé via une publication sur son compte Twitter X, Ubisoft a annoncé que la série live-action Assassin's Creed a reçu le feu vert de la part de Netflix. Cela signifie donc que ce nouveau projet d'adaptation pour la fameuse licence d'Ubisoft va, désormais, pouvoir avancer.
Lorsque nous avons annoncé pour la première fois notre partenariat avec Ubisoft en 2020, nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de donner vie au monde riche et étendu d'Assassin's Creed par de nouveaux moyens audacieux. Aujourd'hui, après des années de collaboration dévouée, il est inspirant de voir à quel point cette vision a progressé. Guidée par les mains habiles de Roberto Patino et David Wiener, l'équipe a soigneusement conçu une aventure épique qui rend hommage à l'héritage de la franchise Assassin's Creed et invite les fans de longue date et les nouveaux venus à vivre le frisson de la Confrérie comme jamais auparavant.
Peter Friedlander, vice-président de Netflix, chargé des séries scénarisées.
D'ailleurs, nous savons désormais qui sont aux commandes de la série Assassin's Creed : Roberto Patino (Sons of Anarchy) et David Wiener (Halo) en sont les créateurs, showrunners et producteurs exécutifs.
Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Roberto, David et de nos partenaires Netflix pour porter cette franchise bien-aimée à la série. Nous sommes impatients de proposer une expérience qui touche au cœur de ce que les fans aiment dans Assassin's Creed, tout en présentant ses mondes inoubliables et ses thèmes intemporels à de nouveaux publics dans le monde entier.
Margaret Boykin, productrice exécutive et responsable du contenu chez Ubisoft Film & Television.
En outre, Ubisoft a partagé quelques informations concernant l'histoire de la série live-action Assassin's Creed.

De premiers détails sur la série Assassin's Creed

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Dans le même article, Ubisoft précise que la série live-action Assassin's Creed est un « thriller à haute intensité », qui présentera un conflit entre deux factions distinctes : 
La série live-action Assassin's Creed est un thriller à haute intensité centré sur la guerre secrète entre deux factions obscures : l'une déterminée à façonner l'avenir de l'humanité par le contrôle et la manipulation, l'autre luttant pour préserver le libre arbitre. La série suit des personnages à travers des événements historiques cruciaux, alors qu'ils se battent pour déterminer le destin de l'humanité.
De premières informations plutôt intéressantes sur le papier. Reste à savoir ce que cela donnera au final. Or, pour cela, il va très certainement falloir patienter un long moment puisque la série live-action Assassin's Creed n'en est encore qu'à ses débuts.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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