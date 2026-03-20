Assassin's Creed : Ubisoft vient de confirmer le lieu et la période historique de la série Netflix



le 20 mars 2026 à 15h47 Publié par Justine Manchuelle le 20 mars 2026 à 15h47

Depuis l'annonce de la production de la série Netflix Assassin's Creed, les amoureux de la franchise se demandaient quelle période historique serait au centre de l'intrigue. Malheureusement, cette adaptation ne nous emmènera pas sur les traces d'Ezio.