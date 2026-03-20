Assassin's Creed : Ubisoft vient de confirmer le lieu et la période historique de la série Netflix

Depuis l'annonce de la production de la série Netflix Assassin's Creed, les amoureux de la franchise se demandaient quelle période historique serait au centre de l'intrigue. Malheureusement, cette adaptation ne nous emmènera pas sur les traces d'Ezio.
En juillet 2025, Netflix et Ubisoft annonçaient la production d'une adaptation en série de la franchise Assassin's Creed
. Depuis cette révélation, les joueurs partagent leurs souhaits pour cette série. Beaucoup espéraient ainsi voir l'histoire d'Ezio Auditore (protagoniste du deuxième opus) être adaptée sur la plateforme au N rouge.
Au mois de décembre, des fuites suggéraient que les lieux de tournage avaient été repérés par la production, mentionnant plusieurs lieux en Italie. À l'époque, un rapport stipulait que l'histoire de la série prendrait place dans la Rome antique, sous le règne de l'empereur Néron
. Le 20 mars 2026, Ubisoft a dévoilé le cadre de cette nouvelle histoire et il semble que la fuite de décembre était bien réelle.
La série Assassin's Creed inspirée par l'un des événements les plus marquants de l'histoire romaine
Dans une publication partagée sur le compte officiel de la franchise Assassin's Creed, Ubisoft a dévoilé plusieurs informations majeures sur le projet. Tout d'abord, le studio a confirmé que l'histoire se déroulerait en l'an 64 après Jésus-Christ, au cœur de la Rome antique.
Même si l'opus Brotherhood s'est déroulé à Rome, la série va remonter le temps pour s'inspirer de l'une des plus grandes tragédies de la ville.
En effet, c'est en l'an 64 que le Grand Incendie a ravagé la ville pendant 6 jours et 7 nuits
. Même s'il n'existe aucune preuve concrète, l'empereur Néron est alors accusé d'avoir démarré le feu car ce dernier voulait voir une ville périr dans les flammes. Sachant que l'empereur a failli être assassiné suite à cet événement, le cadre et le scénario semblent tout trouvés, même s'il n'a pas encore été dévoilé.
Cependant, Ubisoft a profité de cette publication pour annoncer le casting de la série Assassin's Creed. D'ailleurs, un détail intéressant est à noter.
Un célèbre acteur et humoriste français au casting de cette adaptation
Ramzy Bédia
, célèbre pour son duo avec Éric Judor et ses rôles dans H, D'argent et de sang, La Flamme et Le Flambeau, figure au casting de la série Assassin's Creed. Son personnage n'est pas encore connu, mais la nouvelle devrait ravir les admirateurs de l'acteur. Il est précisé que le tournage a déjà débuté
, ce qui suggère que la production de la série est bien entamée.
Cependant, aucune date d'arrivée au catalogue Netflix n'a encore été partagée.
Il faudra donc être patient avant de découvrir la Rome de Néron à travers les yeux d'un nouveau membre de la confrérie des Assassins.
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