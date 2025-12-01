Assassin's Creed Netflix : le lieu et l'époque de la série auraient enfin fuité

Netflix et Ubisoft préparent une série live-action très attendue. Alors que le projet restait mystérieux, une fuite majeure vient potentiellement de révéler le contexte historique. Si l'information se confirme, la série nous emmènerait dans l'une des périodes les plus demandées par les fans de la franchise.
Depuis l'officialisation du partenariat entre Ubisoft et Netflix pour le développement d'une série en prises de vues réelles basée sur la licence Assassin's Creed, les informations se faisaient particulièrement rares. Les fans, habitués à voyager à travers les époques grâce aux jeux vidéo, attendaient avec impatience de savoir quelle période historique serait privilégiée par le géant du streaming. Il semblerait que le mystère soit enfin levé grâce à un rapport qui vient secouer la toile et raviver l'intérêt autour de cette adaptation télévisuelle.
Une plongée au cœur de la Rome Antique
Selon les dernières fuites rapportées par le média Nexus Point News, souvent bien informé sur les adaptations de jeux vidéo comme God of War ou Elden Ring, la série Assassin's Creed poserait ses valises dans un cadre grandiose : la Rome Antique. Plus précisément, l'intrigue se déroulerait sous le règne de l'empereur Néron, couvrant une période située entre 54 et 68 après Jésus-Christ. Ce choix temporel permettrait d'explorer une ère de troubles politiques majeurs, propice aux conspirations qui sont l'essence même de la franchise.
Le rapport précise également que des figures historiques majeures seront présentes à l'écran. Outre l'empereur Néron lui-même, son mentor et célèbre philosophe Sénèque jouerait un rôle dans la série. Cette information gagne en crédibilité lorsque l'on sait que le tournage est actuellement prévu en Italie, ce qui correspondrait parfaitement aux décors naturels nécessaires pour reconstituer cette époque. C'est une direction artistique qui tranche avec les rumeurs précédentes et qui propose une vision inédite par rapport aux derniers opus vidéoludiques.
Un casting choral et une histoire originale
Au-delà du contexte historique, des détails sur la distribution commencent à émerger. L'acteur Toby Wallace aurait été choisi pour incarner l'un des rôles principaux. Cependant, il ne porterait pas la série seul sur ses épaules. Le rapport indique que la production s'orienterait vers un casting d'ensemble, suggérant plusieurs protagonistes dont les destins s'entrecroiseront, plutôt qu'un héros solitaire unique comme c'est souvent le cas dans les jeux.
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Il est important de souligner que l'histoire racontée serait totalement originale. Netflix ne chercherait pas à adapter directement le scénario d'un jeu existant, mais plutôt à étendre l'univers canonique de la saga. C'est une prise de risque considérable pour les producteurs, car si cela offre une liberté créative totale, cela expose aussi la série aux critiques des puristes attachés au lore établi par Ubisoft depuis 2007.
Un choix à double tranchant pour les joueurs
Si l'idée de voir la Confrérie évoluer dans la Rome Antique suscite l'enthousiasme, elle soulève également une inquiétude légitime chez les joueurs. La communauté réclame un jeu se déroulant durant cette période précise de l'Antiquité depuis des années. Si Assassin's Creed Brotherhood nous avait emmenés à Rome, c'était durant la Renaissance, une ambiance radicalement différente de l'Empire Romain de l'Antiquité.
Si la série s'empare de ce contexte, il est fort probable qu'Ubisoft décide de ne pas l'exploiter dans un futur jeu pour éviter les redondances. Ainsi, ce qui apparaît comme une excellente nouvelle pour les spectateurs pourrait être une déception pour les joueurs qui espéraient, manette en main, arpenter le Forum Romain sous l'ère de Néron. Pour l'heure, ni Netflix ni Ubisoft n'ont confirmé ces informations, mais la perspective de voir l'Ordre des Assassins naître ou évoluer sous la tyrannie de Néron reste une promesse alléchante.
Il faudra patienter encore quelques mois avant d'en savoir plus au sujet de la série Netflix Assassin's Creed, qui devrait attirer les joueurs.
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