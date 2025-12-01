Assassin's Creed Netflix : le lieu et l'époque de la série auraient enfin fuité



le 01 décembre 2025 à 16h57 Publié par Corentin Rimbert le 01 décembre 2025 à 16h57

Netflix et Ubisoft préparent une série live-action très attendue. Alors que le projet restait mystérieux, une fuite majeure vient potentiellement de révéler le contexte historique. Si l'information se confirme, la série nous emmènerait dans l'une des périodes les plus demandées par les fans de la franchise.