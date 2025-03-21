Assassin's Creed Shadows x Venum : Le retour d'une collab' inattendue

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 mars 2025 à 14h00
Entre jeu vidéo et arts martiaux, Assassin's Creed Shadows et Venum dévoilent une collection exclusive inspirée du Japon féodal.
Assassin's Creed Shadows x Venum : Le retour d'une collab' inattendue

Un crossover entre gaming et arts martiaux

Alors qu'Ubisoft s'apprête à nous plonger dans l'univers mystérieux du Japon féodal avec Assassin's Creed Shadows, les joueurs découvriront l'histoire de deux protagonistes intrigants : Fujibayashi Naoe, une shinobi héritière du ninjutsu, et Yasuke, puissant samouraï légendaire. Pour célébrer ce nouvel opus, Ubisoft s'est une nouvelle fois associé à la marque sportive Venum, spécialisée dans les équipements de sports de combat.

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Les valeurs communes aux guerriers de Shadows et aux athlètes modernes comme la discipline, la résilience et le dépassement de soi sont au cœur de cette collection unique, pensée aussi bien pour la pratique sportive que pour un usage quotidien.


Deux gammes pensées pour gamers et sportifs

La gamme Performance

Centrée sur les pratiquants de sports de combat et de fitness, cette gamme propose des équipements techniques haut de gamme incluant des rashguards, shorts de boxe, shorts d'entraînement, et T-shirts techniques. Parmi les produits plus spécialisés, on retrouve des gants de boxe premium ainsi que des kimonos de judo spécialement conçus pour offrir confort, performance et liberté de mouvement.

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La gamme Lifestyle

Destinée au quotidien, cette gamme propose des ensembles décontractés, conçus à partir de matières douces et respirantes. Elle conserve l'esprit dynamique et sportif emblématique de la marque tout en affichant un style sobre et élégant directement inspiré du design d'Assassin's Creed Shadows.

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Une collection qui suscite déjà l'intérêt

Cette nouvelle collaboration semble déjà séduire la communauté gaming et sportive, impatiente de découvrir comment les univers du jeu vidéo et des arts martiaux peuvent fusionner. Après le succès rencontré par la précédente collection Assassin's Creed Valhalla x Venum, l'attente est forte auprès des joueurs.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions expriment un enthousiasme particulier, notamment grâce à l'identité très marquée du Japon féodal, devenue très populaire avec la réussite récente de jeux tels que Ghost of Tsushima ou Sekiro.

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La collection Assassin's Creed Shadows x Venum est déjà disponible sur le site officiel. Et toi, vas-tu craquer immédiatement ou attendre d'en savoir plus ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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