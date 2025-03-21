Assassin's Creed Shadows x Venum : Le retour d'une collab' inattendue

Entre jeu vidéo et arts martiaux, Assassin's Creed Shadows et Venum dévoilent une collection exclusive inspirée du Japon féodal.

Un crossover entre gaming et arts martiaux



Deux gammes pensées pour gamers et sportifs

La gamme Performance

La gamme Lifestyle

Une collection qui suscite déjà l'intérêt

Alors qu'avec Assassin's Creed Shadows, les joueurs découvriront l'histoire de deux protagonistes intrigants :, une shinobi héritière du ninjutsu, et, puissant samouraï légendaire. Pour célébrer ce nouvel opus, Ubisoft s'est une nouvelle fois associé à la marque sportive Venum, spécialisée dans les équipements de sports de combat.Les valeurs communes aux guerriers de Shadows et aux athlètes modernes comme lasont au cœur de cette collection unique, pensée aussi bien pour la pratique sportive que pour un usage quotidien.Centrée sur les pratiquants de sports de combat et de fitness, cette gamme propose des équipements techniques haut de gamme incluant des. Parmi les produits plus spécialisés, on retrouve desspécialement conçus pour offrir confort, performance et liberté de mouvement.Destinée au quotidien, cette gamme propose des ensembles décontractés, conçus à partir de matières douces et respirantes. Elle conserve l'esprit dynamique et sportif emblématique de la marque tout en affichant un style sobre et élégant directement inspiré du design d'Assassin's Creed Shadows.Cette nouvelle collaboration semble déjà séduire la, impatiente de découvrir comment les univers du jeu vidéo et des arts martiaux peuvent fusionner. Après le succès rencontré par la précédente collection, l'attente est forte auprès des joueurs.Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions expriment un enthousiasme particulier, notamment grâce à l'identité très marquée du Japon féodal, devenue très populaire avec la réussite récente de jeux tels queLa collection Assassin's Creed Shadows x Venum est déjà disponible sur le site officiel.