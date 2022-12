Venum : Une nouvelle collection axée sur Assassin's Creed Valhalla

Présentation de la marque VENUM

La collaboration avec Ubisoft

Face au succès de notre première collection, conjointement avec Ubisoft, nous avons décidé de répondre au plébiscite du public en développant une nouvelle gamme davantage orientée pratique et lifestyle. Nous avons voulu miser sur des produits de qualité répondant aux attentes de tous les fans, quelles que soient leurs motivations. - Franck Dupuis, Fondateur & Dirigeant de Venum.



Catégorie « Sport » : Gants de boxe : fidèle à ses origines, Venum propose des gants selon quatre poids différents. Ils sont équipés d'un pouce attaché et d'une paume renforcée. T-shirt Dry Tech : doté d'une technologie permettant une gestion efficace de l'humidité, il évacue facilement la transpiration. Une alternative sportive à celles et ceux qui n'aiment pas les justaucorps. Rashguard à manches courtes : nous entrons dans le vif du sujet avec une gamme de t-shirts à compression. Très proche du corps, à l'égal d'une seconde peau, ils sont censés favoriser la récupération musculaire tout en procurant une sensation de maintien pendant l'effort. Rashguard à manches longues : même topo que pour les manches courtes sauf qu'ici elles sont longues. Le fightshort : Nous pouvons le classer dans les deux catégories, mais il offre une coupe qui se focalisera plus en détail sur l'entraînement. Réglable à la ceinture, le fightshort se veut confortable et tient en place Pantalon de compression : comme pour les Rashguard, le pantalon de compression est un élément spécifique des sportifs en recherche de maintien et récupération musculaire profonds. Très ajusté, il permet de conserver une excellente mobilité tout en protégeant vos jambes de frictions désagréables avec le sol, un corps ou une barre.



Catégorie « Lifestyle » : Sweat-Shirt à capuche : il se suffit à lui-même, annoncé comme doux et confortable il dispose d'une large poche kangourou. Le fightshort : bien qu'il soit taillé pour le sport et propose un apparat adapté à la boxe, il peut rester confortable dans une utilisation plus mainstream. T-shirt : dans son simple appareil, afin de coller à l'ambiance « Lifestyle », profitez de l'expérience Venum avec les couleurs de Valhalla. Pantalon de jogging : nous l'intégrons dans le « Lifestyle » bien qu'il puisse facile se lier aux deux catégories. Toutefois, il s'apparente à un jogging « standard » (tout en restant performant dans le concept) que nous pouvons utiliser plus facilement dans la vie de tous les jours.



Si la marque ne vous parle pas forcément, ce n'est pas le cas de nombreux sportifs et surtout boxeurs. En effet, depuis sa création en 2005, cette entreprise française n'a cessé de se développer jusqu'à apparaître, aujourd'hui, comme le leader mondial dans l'univers sportif. Convaincu d'apporter un « rêve américain » à la française,s'est rapidement démarqué au cœur de nombreuses disciplines comme, pour ne citer qu'eux.Bien que son siège soit basé en Île-de-France,peut compter sur un réseau de distribution solide à travers le monde avec des localisations clefs telles que Hong Kong, Los Angeles, Londres, Montréal et Paris Sud. De plus, elle sait s'attirer les bénédictions d'athlètes de renommées, fiers d'arborer ces vêtements français. Dans le lot, nous retrouvons Ciryl « Bon Gamin » Gane, un combattant français de MMA et Terri Harper, une boxeuse professionnelle, originaire de Doncaster au Royaume-Uni.À présent,tend à innover afin de proposer de nouvelles idées tout en conservant un design distinctif capable de se démarquer.Ancré dans l'univers sportif, Venum avait à cœur de proposer une gamme qui soit plus polyvalente. C'est ainsi qu'avec Ubisoft, ils décident de proposer une nouvelle gamme adressée, non seulement aux pratiquants en recherche de performances, mais également aux fans de jeu vidéo, plus proche du lifestyle.Ainsi, s’inspirant de la direction artistique et le lore du jeu vidéo, tant sur les couleurs que les motifs/designs, la nouvelle collectionvoit le jour avec pour ambition de rendredes temps modernes à travers une collection orientée performance et dépassement de soi.La gamme se compose des éléments suivants :Quelle que soit votre volonté d'acquisition, tant sur l'équipement que sur la collaboration associée, il vous faudra passer par le site du constructeur . Notez que pour cette collaboration, Venum et Ubisoft offrent des cadeaux à l'aide de QR codes que vous trouvez sur les étiquettes des vêtements. Retrouvez plus d'informations via la page de l'événement . Voici les récompenses possibles lors de l'activation du QR code (une à plusieurs par code) :Une fois sur le site, l'ensemble de la collection est disponible si ce n'est. Pour faire votre choix, la marque propose un système depour proposer des tailles au plus proche de votre corpulence/taille. Sans réels outils de comparaison, nous avons passé un petit moment sur le site avant de donner nos tailles finales tant le doute persistait. Après réception des produits, nous sommes en mesure de confirmer que, si vous ne trichez pas sur les mesures, le site propose des choix réfléchis.Prenez vraiment le temps de faire vos mesures et laissez le site vous guider. En prime, le calculateur vous propose des alternatives dans le cas où. Dans notre cas, la version juste en dessous est serrée, comme annoncé, mais totalement légitime. Toutefois, ne vous aventurez pas à prendre des tailles marquées d', bien que le choix n'appartienne qu'à vous.Pour l'occasion,nous a fait parvenir quelques éléments de la collection afin que nous soyons en mesure de donner un avis personnel. Voici la liste des vêtements reçus et n'hésitez pas à poser vos questions en fin d'article si vous avez besoin d'informations complémentaires. Notons qu'il est difficile pour nous de juger la qualité sur la durée, mais ferons évoluer cet article avec le temps, au besoin.Enfin, pour éviter de revenir dessus,tant sur les coloris que les choix et positionnement des logos. Les éléments de la collection se complètent parfaitement et aucune dissonance n'est à mettre en avant.et que ces produits vous font de l'œil, voici ce que nous en avons pensé.Justaucorps profitant d'un système de compression, le tissu est de qualité, mais également respirant. Contrairement aux apparences, il ne sert pas à outrance et ne vient pas récupérer les courbes involontaires pour se. Aucune appréhension et une tenue confortable. Notons que leconserve la chaleur sans accumuler d'humidité afin de vous accompagner avec aisance au cœur de vos séances un peu rudes.Moins ajusté et élastique que le, le T-shirt Reloaded n'en reste pas moins confortable. Avec une coupe droite, il s'autorise une polyvalence d'utilisation puisqu'il ne sera pas totalement focalisé sur l'utilisation sportive. De quoi profiter du magnifique design proposé lors de cette collaboration sans s'inquiéter d'un rendu spécialisé.Pour le coup, il s'agit de l'élément le plus versatile de la collection. Autant adapté à une utilisation sportive qu'au quotidien, notons qu'il s'agit d'un vêtement commun. Ceci dit, Venum ne s'arrête pas au terme et propose un jogging à la limite avec le pantalon cargo, étant donné qu'il est équipé d'une poche sur la jambe gauche.Finalement, très épais avec une combinaison bi-matière, mais également une coupe près du corps, il s'accorde parfaitement avec le reste de la collection.À première vue, le short propose un rendu très axé sport et surtout. Toutefois, à l'utilisation il sait s'adapter à votre morphologie sans proposer un style restreint. Bien sûr,et large laisse présager une utilisation sportive, mais associé au T-shirt dédié à cette collaboration, l'ensemble ne manque pas de pêche et propose unee.Nous retrouvons un réglage à l'aide de lacets sur la partie haute du short tandis que cette dernière est légèrement élastique.Sans surprise il s'agit d'un Sweat-Shirt classique au design de la licence Valhalla. Toutefois, nous reconnaissons la patte deavec un textile doux et moelleux pour un confort d'utilisation notable. Là où certaines marques amenuisent l'épaisseur totale du vêtement pour gagner en prix, Venum ne fait pas de compromis et propose un élément d'épaisseur adapté que nous pourrions identifier comme « mi-saison » bien que largement capable de vous suivre en été (un peu chaud peut-être) qu'en hiver.Comme tous les hoodies, il n'a pas de fermeture éclair et s'enfile donc comme un T-shirt, mais est équipé d'unesubtilement intégrée sur la face avant.