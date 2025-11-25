Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans : Comment accéder à la quête exclusive ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 16h02
Nous vous précisons comment accéder et lancer la quête exclusive à la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans.
Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans : Comment accéder à la quête exclusive ?
Le 25 novembre 2025, Assassin's Creed Shadows s'est offert un crossover avec le fameux manga/anime L'Attaque des Titans. Cette collaboration a, notamment, apporté une nouvelle quête exclusive, qui est à durée limitée. Toutefois, il se pourrait que vous ne sachiez pas où la trouver ni comment la lancer.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment accéder à la quête exclusive liée à la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans.

Comment lancer et accéder à la quête de la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans ?

Les prérequis pour accéder à la quête Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans

Avant tout, remarquons que pour lancer et accéder à la quête exclusive du crossover entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans, il est impératif de respecter une condition bien précise : avoir débloqué Yasuke. Ce deuxième personnage jouable s'obtient après quelques heures de jeu sur l'opus Shadows, mais sachez que nous vous en parlons dans un article dédié, si besoin.

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Si tel est le cas, vous pouvez accéder à la quête liée à la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans, qui est, pour rappel, disponible jusqu'au 22 décembre 2025.

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Trouver et accéder à la quête de la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans

Comme vous pourrez le constater, la quête exclusive au crossover entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans n'apparaît pas d'emblée dans votre tableau des objectifs. En effet, vous devez, pour cela, la trouver et la lancer.

Ouvrez donc votre carte. C'est dans la région de Yamashiro, et plus précisément dans la sous-zone Hautes terres de Genbu (près de la tour d'Hanazo), que vous verrez un point d'objectif nommé « Au-delà des murs » (comme sur l'image ci-dessous).

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En vous y rendant, vous trouverez un cadavre, détenant une lettre et portant une veste du Bataillon d'Exploration. Vous devrez, par la suite, aider le prisonnier, retenu dans le château non loin de vous. Vous pouvez, dès lors, continuer la quête exclusive à la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans, qui vous donnera quelques récompenses.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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