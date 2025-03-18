Assassin's Creed Shadows : Ubisoft aurait pris des mesures pour protéger ses employés

Pour protéger les développeurs travaillant sur Assassin's Creed Shadows, Ubisoft aurait pris des mesures anti-harcèlement.
Depuis de nombreux mois, Assassin's Creed Shadows
suscite divers débats et a, ainsi, été au cœur de plusieurs controverses, dernièrement. Avec son arrivée imminente, les remarques déplaisantes, voire blessantes, envers les développeurs du jeu, pourraient s'accroître. Afin de protéger ses employés et l'équipe ayant travaillé sur Shadows, Ubisoft aurait pris des mesures et aurait préparé un « plan anti-harcèlement »
.
Ubisoft met en place des mesures pour protéger ses employés
En effet, dans un récent article publié sur le site BFM Tech & Co, nous apprenons qu'Ubisoft aurait présenté un plan anti-harcèlement auprès du CSE (Comité social et économique) afin de protéger ses employés
, en raison du lancement très proche d'Assassin's Creed Shadows
. Ubisoft aurait également prévu un soutien psychologique et juridique, en cas de besoin. Par ailleurs, d'après un salarié, la firme aurait recommandé aux développeurs de ne pas indiquer qu'ils travaillent chez Ubisoft sur les réseaux sociaux.
On nous recommande de ne pas afficher sur les réseaux sociaux qu'on travaille chez Ubisoft pour éviter le harcèlement.
C'est également l'occasion d'apprendre que les développeurs d'Assassin's Creed Shadows
sont passés par des phases de crunch importantes pour livrer le titre. Une source interne s'est confiée au micro de BFM et a ainsi déclaré :
Les équipes ont crunché comme jamais pour le finir. Ils avaient vraiment besoin du mois en plus. Il y a des seniors qui ont bossé tous les jours pour le boucler, c'était assez fou.
Comme vous le savez probablement déjà, le succès ou non d'Assassin's Creed Shadows
aura un impact important pour l'avenir d'Ubisoft. En espérant, quel que soit les chiffres de ventes, que les développeurs de chez Ubisoft ne subiront pas d'harcèlement (à outrance) et que les mesures prises par la firme les protégeront efficacement. Cela reste, toutefois, très triste et navrant de voir les choses en arriver à un tel point.
En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
, qui propose une aventure aux côtés de deux héros et au Japon féodal, sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et Ubisoft Store/Connect). Pas de versions PS4 et Xbox One au programme
. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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