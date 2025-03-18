La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Assassin's Creed Shadows. Nous vous dévoilons la réponse.

Assassin's Creed Shadows sort-il sur PS4 et Xbox One ?







PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par Ubisoft,arrive à la fin du mois de mars 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait,Si vous vous interrogez à ce propos, sachez que. Depuis sa toute première annonce, Ubisoft a, en effet, indiqué qu'arrive sur la dernière console de PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus du PC.D'ailleurs, sur le site officiel d'Ubisoft, et plus précisément sur la page dédiée au titre, nous pouvons lire les mots suivants : « Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, Ubisoft+, Amazon Luna, les Macs dotés d'Apple Silicon depuis le Mac App Store, ainsi que sur PC Windows via Ubisoft Store, Steam et Epic Games Store ». Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent découvrir les aventures de Naoe et Yasuke, au Japon, doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).En guise de conclusion, rappelons qu', qui propose une aventure aux côtés de deux héros et au Japon féodal, sort le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam, l'Epic Games Store et Ubisoft Store/Connect). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :