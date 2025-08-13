Assassin's Creed Shadows : Son DLC recentré sur l'ère moderne et le conflit avec les Templiers ?

Si l'épopée historique occupe une place centrale dans chaque opus, Assassin's Creed intègre depuis ses débuts une partie dans le monde moderne. Or, ce dernier serait toujours d'actualité et peut-être évoqué dans le futur DLC d'Assassin's Creed Shadows.
Dès le départ, la franchise Assassin's Creed jongle entre deux ères historiques. La première est celle mise en avant par le jeu en cours, que ce soit la Révolution française avec Assassin's Creed Unity, la Grèce antique avec Assassin's Creed Odyssey
ou l'époque Sengoku dans Assassin's Creed Shadows
. Mais la deuxième prend place de nos jours, avec l'évocation de l'Animus et le conflit opposant les Assassins aux Templiers modernes.
Cependant, ces passages à l'époque moderne ont parfois dérouté les joueurs
, notamment ceux qui n'ont pas suivi l'histoire introduite avec le premier jeu. Avec le temps, le conflit et ces passages se déroulant à notre époque sont devenus de plus en plus rares. Cela se vérifie également dans l'opus Shadows. Mais cela signifie-t-il que toute cette trame a été abandonnée par Ubisoft ? Pas sûr à en croire les déclarations de Luc Plante.
Focaliser l'histoire d'Assassin's Creed Shadows sur Naoh et de Yasuke sans oublier les racines de la saga
Level designer ayant travaillé sur la franchise, Luc Plante a répondu à certaines des questions posées par des utilisateurs sur le subreddit d'Assassin's Creed Shadows
. Il est notamment revenu sur le rôle du conflit moderne dans cet opus et sur le fait qu'il allait bien être mis sur le devant de la scène. Cependant, les développeurs ont voulu dans un premier temps concentrer l'attention des joueurs sur les deux héros du Japon féodal.
Bien que l'époque moderne ne soit pas le centre d'intérêt principal de l'histoire que nous racontons avec Shadows, il reste important pour notre communauté, vous pouvez donc vous attendre à ce que cela soit mis en avant à un moment donné, d'une manière ou d'une autre…
Les passages dans l'époque moderne vont bien arriver dans Assassin's Creed Shadows et bénéficieront même d'un « traitement plus approfondi dans un avenir proche »
d'après les développeurs d'Ubisoft.
Le conflit moderne présent dans le DLC Traque sur Awaji ?
Ces révélations posent la question de ce retour à notre époque dans la trame du DLC Traque sur Awaji
. Ubisoft a déjà donné quelques indices à ce sujet, évoquant entre autres le fait de « récupérer un trésor perdu » et de héros « traqués sans relâche par de nouveaux ennemis mortels ».
Dans l'esprit de certains, le trésor perdu a immédiatement fait penser à un fragment d'Eden et les ennemis en question pourraient être des Templiers.
Toutefois, un autre DLC pourrait arriver après Traque sur Awaji
pour développer ces points et continuer l'histoire moderne opposant Assassins et Templiers. Pour en savoir plus, il faut désormais patienter jusqu'au 16 septembre prochain, date à laquelle le DLC Traque sur Awaji sera disponible.
commentaire (0)