Assassin's Creed Shadows s'offre une collaboration avec L'Attaque des Titans, le rendez-vous est imminent

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 11h18
Assassin's Creed Shadows va très prochainement se doter d'un crossover avec L'Attaque des Titans, qui apportera son lot de nouveautés.
Assassin's Creed Shadows s'offre une collaboration avec L'Attaque des Titans, le rendez-vous est imminent
Depuis quelques mois maintenant, Ubisoft prévoit des collaborations pour son dernier opus Assassin's Creed, à savoir Assassin's Creed Shadows. D'ailleurs, la firme n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et vient tout juste d'annoncer un crossover Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans, qui arrive (très) très vite.

Une collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans est imminente

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En effet, à travers plusieurs publications sur Twitter/X, Ubisoft a indiqué qu'Assassin's Creed Shadows va bénéficier d'un crossover avec l'un des mangas/animes les plus populaires de ces dernières années, L'Attaque des Titans. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'ont pas beaucoup de temps à attendre puisque la collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans débute dès le mardi 25 novembre 2025.

Ce crossover introduira, pour être plus précis, un événement exclusif, qui sera disponible pendant 4 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 22 décembre prochain. Évidemment, cette collaboration apportera de nombreuses nouveautés.

Miniature vidéo

Des détails sur le crossover Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans

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Le crossover Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans, qui sera introduit par le biais de la mise à jour 11/1.1.6, permettra à la communauté de découvrir une toute nouvelle quête exclusive « dans laquelle les murmures de rituels interdits et transformations effrayantes raisonnent à travers les ombres ». Un périple qui invitera les joueurs et les joueuses à explorer une grotte de cristal, et ce, afin « de sauver son amie d'un mystérieux culte ». 

En outre, la communauté peut s'attendre à des récompenses exclusives, dont un nouveau katana et divers objets disséminés au sein de ladite grotte. Des packs sur le thème de L'Attaque des Titans seront également proposés dans la boutique en jeu : une tenue inspirée des Titans pour Yasuke, une tenue inspirée de Mikasa pour Naoe ainsi que des armes et des montures d'après les Corps d'Exploration.

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Ce nouveau patch apportera, en outre, une nouvelle histoire gratuite, qui est baptisée « Une découverte énigmatique ». Mais, si vous souhaitez en savoir plus concernant le patch 1.1.6, qui marque l'arrivée de la collaboration avec L'Attaque des Titans sur l'opus Shadows, sachez que nous vous dévoilons son patch notes au complet et en français dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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