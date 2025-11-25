Assassin's Creed Shadows s'offre une collaboration avec L'Attaque des Titans, le rendez-vous est imminent

Assassin's Creed Shadows va très prochainement se doter d'un crossover avec L'Attaque des Titans, qui apportera son lot de nouveautés.

Une collaboration entre Assassin's Creed Shadows et L'Attaque des Titans est imminente

Des détails sur le crossover Assassin's Creed Shadows x L'Attaque des Titans

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis quelques mois maintenant, Ubisoft prévoit des collaborations pour son dernier opus Assassin's Creed, à savoir. D'ailleurs, la firme n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et vient tout juste d'annoncerEn effet, à travers plusieurs publications sur Twitter/X,. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses n'ont pas beaucoup de temps à attendre puisque. Évidemment,« dans laquelle les murmures de rituels interdits et transformations effrayantes raisonnent à travers les ombres ». Un périple qui invitera les joueurs et les joueuses à explorer une grotte de cristal, et ce, afin « de sauver son amie d'un mystérieux culte ».En outre,: une tenue inspirée des Titans pour Yasuke, une tenue inspirée de Mikasa pour Naoe ainsi que des armes et des montures d'après les Corps d'Exploration.. Mais, si vous souhaitez en savoir plus concernant le patch 1.1.6, qui marque l'arrivée de la collaboration avec L'Attaque des Titans sur l'opus Shadows, sachez que nous vous dévoilons son patch notes au complet et en français dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :