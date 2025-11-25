Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.6, apportant le crossover avec L'Attaque des Titans, patch notes et détails



le 25 novembre 2025 à 11h21 Publié par Clémence Usseglio le 25 novembre 2025 à 11h21

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour 1.1.6, introduisant la collaboration avec L'Attaque des Titans, d'Assassin's Creed Shadows.