Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.6, apportant le crossover avec L'Attaque des Titans, patch notes et détails

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
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Spéciale collaboration : L'Attaque des Titans
- Avec un Titan-Shifter enlevé comme arme, une faction mystérieuse et avide de pouvoir a infiltré le Japon féodal, bien décidée à imposer sa domination totale.
- Mais lorsque la tentative de sauvetage du Shifter échoue, la seule survivante (porteuse d'un sombre secret) recrute Naoe et Yasuke pour l'aider à empêcher le groupe de déchaîner l'horreur d'un Titan sur le Japon.
- Veuillez noter qu'il s'agit d'une quête à durée limitée, disponible du 25 novembre au 22 décembre.
- Le donneur de quête se trouve dans la région de Yamashiro, au nord de la tour Hanazo (l'icône est affichée sur la carte). Remarque : la quête n'apparaîtra pas sur le panneau des objectifs tant que le joueur n'aura pas interagi avec le donneur de quête.
- Conditions de déverrouillage : avoir débloqué Yasuke comme personnage jouable.
- Pendant la quête, les joueurs pourront obtenir des objets de personnalisation pour le hideout (bannières et statue). À la fin de la quête, Naoe recevra une katana de cristal.
- En parallèle de cette quête scénarisée, un pack double Attack on Titan sera également disponible Inspiré de l'univers de Attack on Titan, ce pack inclura des tenues, armes, porte-bonheurs ainsi qu'une nouvelle monture. Disponible dans la boutique en jeu à partir du 25 novembre.
Nouvelle quête d'histoire : « A Puzzlement »
- Qui est partant pour une petite compétition amicale ?
- « A Puzzlement » est la troisième quête narrative ajoutée à Assassin's Creed Shadows. Dans cette aventure légère et humoristique, Naoe et Yasuke croisent deux anciennes connaissances en pleine dispute bruyante à propos d'une porte mystérieuse dans le sud de Wakasa. Ils confient à nos deux protagonistes la mission de découvrir comment l'ouvrir.
- Au fil de la quête, Naoe et Yasuke apprendront de nouvelles compétences l'un de l'autre :
- Naoe apprendra à exécuter sa propre version spectaculaire de la capacité « war kick » de Yasuke.
- Yasuke, de son côté, apprendra à neutraliser discrètement ses ennemis de manière non létale.
- Vous aurez aussi peut-être l'occasion de trancher enfin le débat : qui gagnerait dans un duel à armes égales entre nos deux héros ? Pas d'inquiétude : ce duel est entièrement amical… et totalement inoffensif.
- Comme son nom l'indique, « A Puzzlement » introduit également un nouveau puzzle environnemental complexe à découvrir au cours de la quête.
Châteaux corrompus
- Des améliorations ont été apportées aux Corrupted Castles. La probabilité de tomber sur les mêmes châteaux que la saison précédente a été réduite. Les châteaux disponibles chaque saison offriront désormais une meilleure répartition des Daisho.
Corrections
Stabilité
- Correction d'un problème entraînant un plantage du jeu lors du passage à l'onglet « Vendre des objets » dans certains menus.
Gameplay
- Les deux récompenses Tanuki Sumi-e ne sont plus inversées.
- La Prized Odachi Blade du Sword Hunter peut désormais être obtenue correctement.
- Les emplacements de loadout ne se réinitialisent plus automatiquement après une quête.
- Les portes coulissantes ne bloquent plus l'invocation d'alliés. Vous pouvez passer !
- Le marchand d'équipement de Mibuno Vale ne garde plus certaines gravures pour lui.
- Correction d'une confusion entre le Green Pheasant et le Copper Pheasant, qui échangeaient parfois leurs personnalités.
- Les gravures d'équipement Ezio se débloquent désormais correctement entre plusieurs sauvegardes.
- Correction d'un problème où les cartes Karuta d'épées pouvaient être achetées plusieurs fois.
- Correction d'un exploit sur la Sword of Fathoms Katana permettant un double transmog avec une pile de quatre gravures.
- Certains animaux de compagnie (lapins, cerfs, faisans, écureuils volants) devenus inaccessibles sont désormais obtenables.
- Les joueurs ne restent plus bloqués en essayant de sortir de l'entrepôt de Miyataki.
Combat
- Yasuke peut maintenant exécuter des finishers même sans rupture de posture.
- Correction d'un problème où le Bo Staff ne déclenchait pas Counterstrike comme prévu.
- Les alliés invoqués ne fuient plus le combat après avoir reçu quelques coups.
UI/Interface
- Correction d'un problème où l'indicateur de prix affichait des valeurs inversées.
Visuels et graphismes
- Le revêtement du bâtiment Dragon Hideout ne manquera plus le sol.
- La tenue Robe of Ezio ne se déforme plus lors des escalades.
- Correction d'un problème où le Widower's Solace Saya Katana était un doublon de Iga's Flame Saya Katana.
- Correction concernant la description de « Damage With Ability » de Naoe.
- Correction du clipping des textures sur Kimura Kei pendant le combat de la quête « Fighting For The Cause ».
Localisation
- Correction de dialogues PNJ en italien qui s'adressaient à Naoe alors que Yasuke était incarné.
- Correction des lignes audio en allemand de Momochi Sandayu pendant la quête « Traditions ».
- Correction de l'affichage des caractères coréens qui apparaissaient en carrés corrompus.
Quêtes
- « Fighting For The Cause » : correction d'un problème où Kimura Kei restait bloqué sur un balcon et devenait invulnérable.
- « Go With The Bo » : les objets comme la tenue Long Stick Disciple et le bandeau ne manquent plus.
- « Ride Into Town » : Rin bloque désormais moins la progression (elle accepte de bouger).
- « Suika No Bakemono » : la récompense de quête est désormais correcte.
- « The Pirate Alliance » : correction d'un problème empêchant la complétion à cause d'un glitch de Oni-Yuri à sa mort.
- Les joueurs reçoivent désormais correctement la collection Classic Tea Bowl après avoir vaincu « The Wise ».
DLC Traque sur Awaji
- « Yasuhira's Secret » peut désormais être collecté après avoir terminé le DLC.
- La description de Yasuhira's Secret (Spymaster EPZ Fallback Letter) a été corrigée.
- Déplacer une planche au Temple Myoshoji avec Yasuke n'empêche plus Naoe de le faire ensuite.
- Naoe ne reste plus coincée dans le grand arbre du Sanctuaire Izanagi durant la quête « A Snake In The Shrine ».
- Les 15 objets à collectionner de type clés sont désormais bien présents sur Awaji.
Spécifique à la plateforme Xbox
- Correction d'un problème où le son se coupait et le jeu crashait sur Xbox après la mise à jour 1.1.1.
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