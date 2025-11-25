Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.6, apportant le crossover avec L'Attaque des Titans, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 11h21
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour 1.1.6, introduisant la collaboration avec L'Attaque des Titans, d'Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.6, apportant le crossover avec L'Attaque des Titans, patch notes et détails
En ce mardi 25 novembre 2025, Assassin's Creed Shadows va s'offrir une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit du patch 1.1.6, qui apporte plusieurs nouveautés, dont une collaboration avec le célèbre manga/anime L'Attaque des Titans. Remarquons que cette mise à jour pèse environ 14 Go sur Xbox Series, 4 Go sur PS5 et 4 Go sur PC (via Steam).

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.6, qui marque l'arrivée de la collaboration avec L'Attaque des Titans, d'Assassin's Creed Shadows.

Patch notes de la mise à jour 1.1.6 d'Assassin's Creed Shadows

Spéciale collaboration : L'Attaque des Titans

  • Avec un Titan-Shifter enlevé comme arme, une faction mystérieuse et avide de pouvoir a infiltré le Japon féodal, bien décidée à imposer sa domination totale.
  • Mais lorsque la tentative de sauvetage du Shifter échoue, la seule survivante (porteuse d'un sombre secret) recrute Naoe et Yasuke pour l'aider à empêcher le groupe de déchaîner l'horreur d'un Titan sur le Japon.
  • Veuillez noter qu'il s'agit d'une quête à durée limitée, disponible du 25 novembre au 22 décembre.
  • Le donneur de quête se trouve dans la région de Yamashiro, au nord de la tour Hanazo (l'icône est affichée sur la carte). Remarque : la quête n'apparaîtra pas sur le panneau des objectifs tant que le joueur n'aura pas interagi avec le donneur de quête.
    • Conditions de déverrouillage : avoir débloqué Yasuke comme personnage jouable.
  • Pendant la quête, les joueurs pourront obtenir des objets de personnalisation pour le hideout (bannières et statue). À la fin de la quête, Naoe recevra une katana de cristal.
  • En parallèle de cette quête scénarisée, un pack double Attack on Titan sera également disponible Inspiré de l'univers de Attack on Titan, ce pack inclura des tenues, armes, porte-bonheurs ainsi qu'une nouvelle monture. Disponible dans la boutique en jeu à partir du 25 novembre.

Nouvelle quête d'histoire : « A Puzzlement »

  • Qui est partant pour une petite compétition amicale ?
  • « A Puzzlement » est la troisième quête narrative ajoutée à Assassin's Creed Shadows. Dans cette aventure légère et humoristique, Naoe et Yasuke croisent deux anciennes connaissances en pleine dispute bruyante à propos d'une porte mystérieuse dans le sud de Wakasa. Ils confient à nos deux protagonistes la mission de découvrir comment l'ouvrir.
  • Au fil de la quête, Naoe et Yasuke apprendront de nouvelles compétences l'un de l'autre :
    • Naoe apprendra à exécuter sa propre version spectaculaire de la capacité « war kick » de Yasuke.
    • Yasuke, de son côté, apprendra à neutraliser discrètement ses ennemis de manière non létale.
  • Vous aurez aussi peut-être l'occasion de trancher enfin le débat : qui gagnerait dans un duel à armes égales entre nos deux héros ? Pas d'inquiétude : ce duel est entièrement amical… et totalement inoffensif.
  • Comme son nom l'indique, « A Puzzlement » introduit également un nouveau puzzle environnemental complexe à découvrir au cours de la quête.

Châteaux corrompus

  • Des améliorations ont été apportées aux Corrupted Castles. La probabilité de tomber sur les mêmes châteaux que la saison précédente a été réduite. Les châteaux disponibles chaque saison offriront désormais une meilleure répartition des Daisho.

Corrections

Stabilité

  • Correction d'un problème entraînant un plantage du jeu lors du passage à l'onglet « Vendre des objets » dans certains menus.

Gameplay

  • Les deux récompenses Tanuki Sumi-e ne sont plus inversées.
  • La Prized Odachi Blade du Sword Hunter peut désormais être obtenue correctement.
  • Les emplacements de loadout ne se réinitialisent plus automatiquement après une quête.
  • Les portes coulissantes ne bloquent plus l'invocation d'alliés. Vous pouvez passer !
  • Le marchand d'équipement de Mibuno Vale ne garde plus certaines gravures pour lui.
  • Correction d'une confusion entre le Green Pheasant et le Copper Pheasant, qui échangeaient parfois leurs personnalités.
  • Les gravures d'équipement Ezio se débloquent désormais correctement entre plusieurs sauvegardes.
  • Correction d'un problème où les cartes Karuta d'épées pouvaient être achetées plusieurs fois.
  • Correction d'un exploit sur la Sword of Fathoms Katana permettant un double transmog avec une pile de quatre gravures.
  • Certains animaux de compagnie (lapins, cerfs, faisans, écureuils volants) devenus inaccessibles sont désormais obtenables.
  • Les joueurs ne restent plus bloqués en essayant de sortir de l'entrepôt de Miyataki.

Combat

  • Yasuke peut maintenant exécuter des finishers même sans rupture de posture.
  • Correction d'un problème où le Bo Staff ne déclenchait pas Counterstrike comme prévu.
  • Les alliés invoqués ne fuient plus le combat après avoir reçu quelques coups.

UI/Interface

  • Correction d'un problème où l'indicateur de prix affichait des valeurs inversées.

Visuels et graphismes

  • Le revêtement du bâtiment Dragon Hideout ne manquera plus le sol.
  • La tenue Robe of Ezio ne se déforme plus lors des escalades.
  • Correction d'un problème où le Widower's Solace Saya Katana était un doublon de Iga's Flame Saya Katana.
  • Correction concernant la description de « Damage With Ability » de Naoe.
  • Correction du clipping des textures sur Kimura Kei pendant le combat de la quête « Fighting For The Cause ».

Localisation

  • Correction de dialogues PNJ en italien qui s'adressaient à Naoe alors que Yasuke était incarné.
  • Correction des lignes audio en allemand de Momochi Sandayu pendant la quête « Traditions ».
  • Correction de l'affichage des caractères coréens qui apparaissaient en carrés corrompus.

Quêtes

  • « Fighting For The Cause » : correction d'un problème où Kimura Kei restait bloqué sur un balcon et devenait invulnérable.
  • « Go With The Bo » : les objets comme la tenue Long Stick Disciple et le bandeau ne manquent plus.
  • « Ride Into Town » : Rin bloque désormais moins la progression (elle accepte de bouger).
  • « Suika No Bakemono » : la récompense de quête est désormais correcte.
  • « The Pirate Alliance » : correction d'un problème empêchant la complétion à cause d'un glitch de Oni-Yuri à sa mort.
  • Les joueurs reçoivent désormais correctement la collection Classic Tea Bowl après avoir vaincu « The Wise ».

DLC Traque sur Awaji

  • « Yasuhira's Secret » peut désormais être collecté après avoir terminé le DLC.
  • La description de Yasuhira's Secret (Spymaster EPZ Fallback Letter) a été corrigée.
  • Déplacer une planche au Temple Myoshoji avec Yasuke n'empêche plus Naoe de le faire ensuite.
  • Naoe ne reste plus coincée dans le grand arbre du Sanctuaire Izanagi durant la quête « A Snake In The Shrine ».
  • Les 15 objets à collectionner de type clés sont désormais bien présents sur Awaji.

Spécifique à la plateforme Xbox

  • Correction d'un problème où le son se coupait et le jeu crashait sur Xbox après la mise à jour 1.1.1.
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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