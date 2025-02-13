Assassin's Creed Shadows révèle ses fonctionnalités PC et next-gen via un trailer magnifique

Ubisoft a, récemment, partagé un nouveau trailer pour Assassin's Creed Shadows afin de présenter les fonctionnalités PC et next-gen.
Le prochain opus de la licence Assassin's Creed, soit Assassin's Creed Shadows
, ne cesse de faire parler de lui, ces derniers temps, et ce, de plus en plus à mesure que sa sortie approche. Cette fois-ci, Ubisoft a mis en lumière les fonctionnalités PC et next-gen d'Assassin's Creed Shadows par le biais d'un trailer assez sublime
.
Les fonctionnalités PC et next-gen d'Assassin's Creed Shadows dévoilées en vidéo
Grâce au trailer, partagé sur la chaîne YouTube d'Ubisoft le 12 février 2025, nous apprenons qu'Assassin's Creed Shadows proposera diverses fonctionnalités sur PC
. Au programme, le support des écrans ultra-larges, de la résolution dynamique ou encore un framerate non-limité, pour ne citer que ces trois exemples.
Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu moins de 2 minutes, montre également que les joueurs et les joueuses auront la possibilité de modifier différents paramètres (notamment pour l'HUD) mais aussi changer les touches de leur clavier/souris ou bien de leur manette, sur Assassin's Creed Shadows
. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui apprécient le fait de pouvoir personnaliser l'expérience à leur guise.
Pour voir tout cela manette en main, il va tout de même falloir patienter encore un peu car Assassin's Creed Shadows
sort le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (les configurations requises
). Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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