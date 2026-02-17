Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.8 du 17 février 2026, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.8 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 17 février 2026.

À lire également Assassin's Creed Shadows change enfin cette mécanique essentielle après un an d'attente

Patch notes de la mise à jour 1.1.8 d'Assasin's Creed Shadows Saut manuel Ça y est, c'est enfin arrivé !

Nous avons entendu vos demandes et avons décidé de réintroduire une fonctionnalité très appréciée des fans pour le parkour : le saut manuel.

Lorsque l'option de jeu « Parkour avancé » est activée, le bouton « Parkour vers le haut » permet désormais à Naoe et Yasuke de sauter à tout moment, rendant le monde encore plus dynamique pour les amateurs de parkour ! Fiche statistique détaillée Explorez plus en détail les statistiques de vos équipements et de votre matériel grâce à la fiche statistique détaillée.

Rendez-vous dans le menu Inventaire, et cliquez sur le joystick analogique droit de la manette ou sur la touche TAB si vous utilisez une souris et un clavier, pour voir en détail comment vos équipements, avantages et loadouts fonctionnent ensemble afin d'adapter votre configuration à votre style de jeu. Améliorations visuelles pour les coups critiques Nous avons nettement amélioré le retour visuel sur les barres de santé des ennemis lorsqu'un coup critique est porté. Cela vous permet de mieux apprécier la puissance réelle de votre nouvelle configuration en pratique. Nouveau point d'entrée pour le menu Animus Nous avons ajouté un nouveau point d'entrée au menu Animus !

À l'entrée de votre Repaire, vous trouverez le glitch Animus. Un nouveau point d'entrée pour accéder rapidement aux fonctionnalités Projets, Échange et Coffre-fort. Améliorations et corrections Stabilité Correction de problèmes de stabilité.

Correction de problèmes de plantage lors du démarrage de New Game+ sur une plateforme où Traque sur Awaji n'est pas installé, à l'aide d'un fichier de sauvegarde qui avait déjà progressé dans le scénario Awaji. Gameplay Les XP gagnés grâce aux contrats ne seront plus réduits lors du changement de saison. Monde Les saisons ne changeront plus lors du changement de personnage.

Correction d'un problème empêchant les PNJ d'apparaître dans le Repaire.

La collision avec l'aide aux points de vue n'empêchera plus l'interaction pour se synchroniser. Armes et Avantages Correction d'un problème qui donnait double dégât critique au Kusarigama et Naginata.

Les avantages permettant de lancer des bombes fumigènes reflètent désormais cette fonctionnalité dans les modes de difficulté Expert et Cauchemar.

Correction d'un problème lié à l'apparence visuelle des objets non équipés lors de l'accumulation d'avantages.

Les avantages fonctionnent à présent correctement sur les ennemis affectés.

Correction d'un problème lié au dysfonctionnement de la gravure « Trigger Affliction On Deflect ».

Les avantages liés aux dégâts de poison n'augmentent plus les dégâts de l'affliction de feu.

Correction d'un problème où l'avantage « +50% Critical Chance while undamaged in combat » ne donnait incorrectement que +5 % sur les robes Moonlight Crescent.

Correction d'un problème où l'avantage « +5% damage reduction per enemy in combat » ne fonctionnait pas.

Correction d'un problème où l'avantage « +6% affliction buildup with tools » ne fonctionnait pas.

L'avantage « Assassin Mastery » confère à présent la quantité correcte d'adrénaline lors des assassinats.

Correction d'un problème où l'avantage « +10% damage per 10% health mission » conférait des dégâts supplémentaires alors que la santé était pleine.

L'avantage « Hawkeye » de Tenzutsu Burst Teppo n'augmentera plus tous les dégâts de 50 %, mais uniquement ceux du Teppo.

Correction d'un problème où les avantages suivants augmentaient les dégâts de manière inattendue et n'affectaient pas les dégâts d'armure : Misfire. Damage Against a Single Enemy. Stack Damage After Block. Damage While Surrounded. Damage on Timed it. Celestial Hunger. Mystic Reach. Damage for Unused Ability Slots. Damage for Empty Armor Pieces. Damage for Non-Legendary Gear. Damage for Alerted Provinces.

UI Correction d'un problème où l'augmentation des dégâts d'armure de la maîtrise du Teppo de Yasuke était incorrecte.

Correction d'un problème lié à l'absence de texte dans la Forge pour les avantages « Fire and Frost ».

L'avantage « Spread 25% affliction buildup on afficted enemy kill » précise désormais le montant de l'accumulation pour le costume Noh Masterstroke.

L'avantage « Artist's Tear Tanto » mentionne à présent correctement que le bonus est perdu en cas de coup reçu.

L'avantage « Time-Honored Crescent Naginata » mentionne à présent que la première frappe est une attaque de position/posture.

Correction de la description de l'avantage « Dark Encryption Kanabo ».

Correction d'un problème où l'avantage « 15% chance to gain a Valuable on kill » était mal classé dans la Forge.

Correction de la description de l'avantage « Damage on Horseback » pour le Falling Leaf Teppo.

Correction de la description de l'avantage « Ranged Damage Out of Combat » pour la tenue Master Archer. Spécifiques aux plateformes Nintendo Switch 2 Correction de problèmes de stabilité.

Amélioration de l'expérience tactile.

Activation des reflets dans l'eau en mode docké. Xbox Correction d'un problème de plantage lors de l'utilisation ou de la réinitialisation des points de compétence et de connaissance dans l'arbre de compétences. Quêtes « The Lesson » : Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir la récompense après avoir terminé la mission.

« The Lesson » : Correction d'un problème qui empêchait d'interagir avec Junjiro.

« Revenge » : Le joueur peut désormais quitter la Baie de Hiruga sans provoquer de désynchronisation.

« The Lost Envoys » : Le joueur peut désormais interagir avec l'envoyé sans problème.

« A Different Kind of Samurai » : Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'effectuer des Kata.

« Temple Stories » : Joken Hokkyo ne mourra plus pendant la mission.

« The Puppet Show » : Le joueur peut désormais récupérer la boîte contenant les insignes impériaux sans problème.

« Hunting the Hunters » : L'objectif de la quête sera mis à jour à mesure de votre progression.

« Stray Dogs » : Correction d'un problème qui empêchait la mission d'être terminée.

« War Horse » : Rin ne restera plus immobile, ce qui empêchait la quête d'être terminée.

« A Puzzlement » : Correction d'un problème lié à certains objets et compétences qui étaient manquants. Les joueurs affectés par ces suppressions les récupéreront automatiquement lors du chargement du jeu.

En ce mardi 17 février 2026,. Pour être plus précis, il s'agit du, qui sera déployé en début d'après-midi. D'après les informations dévoilées, cette mise à jour pèse 1,73 Go sur PS5, contre environ 16 Go sur Xbox Series et 2 Go sur PC (Steam).(via l'option « Parkour avancé »),Mais, sans plus tarder, voici