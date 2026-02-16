Assassin's Creed Shadows change enfin cette mécanique essentielle après un an d'attente



le 16 février 2026 à 18h38 Publié par Corentin Rimbert le 16 février 2026 à 18h38

Alors que le titre d'Ubisoft approche de son premier anniversaire, une mise à jour majeure vient corriger une absence incompréhensible pour les joueurs. Le studio réintroduit une mécanique de mouvement fondamentale qui promet de transformer l'exploration historique.