Assassin's Creed Shadows change enfin cette mécanique essentielle après un an d'attente

Alors que le titre d'Ubisoft approche de son premier anniversaire, une mise à jour majeure vient corriger une absence incompréhensible pour les joueurs. Le studio réintroduit une mécanique de mouvement fondamentale qui promet de transformer l'exploration historique.
C'est une nouvelle qui ravira les puristes de la franchise et les amateurs de fluidité dans les déplacements. Près d'un an après sa sortie initiale, Assassin's Creed Shadows s'apprête à recevoir une modification de gameplay que la communauté réclamait depuis le lancement
. Ubisoft a confirmé l'arrivée imminente d'une option très spécifique, le saut manuel
.
Le retour d'une liberté de mouvement oubliée
Alors que le jeu a profité de divers contenus additionnels, dont un crossover avec L'Attaque des Titans jugé décevant par une partie des joueurs car dépourvu de véritables titans à combattre, le studio semble vouloir se racheter une conduite en revenant aux fondamentaux
. Dans une vidéo complétée par le patch notes
officiel, les développeurs ne cachent pas leur satisfaction concernant ces nouveautés :
C'est enfin là ! Nous avons entendu votre demande et nous ramenons une fonctionnalité préférée des fans pour le parkour.
Concrètement, en activant l'option « Parkour Avancé » dans les menus, les joueurs pourront désormais faire sauter Yasuke ou Naoe à n'importe quel moment
. Ubisoft promet que cet ajout rendra le monde ouvert « encore plus dynamique pour les amateurs de parkour
». Si l'impact réel sur le level design reste à vérifier manette en main, la réintroduction d'un bouton de saut dédié, étrangement absent d'un jeu basant son identité sur l'agilité, marque une victoire pour la communauté
.
Outre cette modification de gameplay, le patch prévu pour le 17 février 2026 apporte son lot de correctifs habituels. Les développeurs ont mis l'accent sur une meilleure lisibilité des statistiques et une amélioration des visuels lors des coups critiques
. Une nouvelle méthode d'accès au menu de l'Animus a également été intégrée pour fluidifier l'expérience utilisateur.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)