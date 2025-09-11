Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.1 du 11 septembre 2025, patch notes et détails



le 11 septembre 2025 à 10h15 Publié par Clémence Usseglio le 11 septembre 2025 à 10h15

Retrouvez les détails et le patch notes complet de la mise à jour 1.1.1, déployée le 11 septembre 2025, sur Assassin's Creed Shadows.