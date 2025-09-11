Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.1 du 11 septembre 2025, patch notes et détails

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Patch notes de la mise à jour 1.1.1 d'Assassin's Creed Shadows
Nouvelle extension : Traque sur Awaji
- Une tempête approche.
- Une nouvelle menace émerge depuis la baie d'Osaka, alors que circulent des rumeurs sur un shinobi maniant une lame cachée, et sur une relique disparue depuis longtemps. Naoe et Yasuke se lancent dans un voyage vers une terre inconnue en quête de réponses… mais se retrouvent piégés au cœur de Traque sur Awaji.
- Dans cette extension de Assassin's Creed Shadows, explorez une nouvelle région insulaire dominée par le Sanzoku Ippa, une faction redoutable bien décidée à mettre la main sur la dernière Regalia. Évitez pièges et embuscades en traquant la légendaire Fujibayashi Tsuyu, et incarnez Naoe pour maîtriser le bâton Bo, une nouvelle arme axée sur l'efficacité tactique. De nouveaux équipements légendaires, compétences et aptitudes vous attendent, avec plus de 10 heures de contenu supplémentaire.
Nouvelle quête d'histoire gratuite : « Go with the Bo »
- Rejoignez Junjiro dans sa quête pour rencontrer un légendaire maître du bâton Bo et en apprendre davantage sur cette nouvelle arme dynamique, parfaitement adaptée au style de combat acrobatique de Naoe. Une fois la quête terminée, vous recevrez un bâton Bo à utiliser tout au long de votre aventure.
- Initialement développé exclusivement pour l'extension Traque sur Awaji, nous avons trouvé que cette arme était beaucoup trop stylée pour ne pas la partager avec tout le monde… GRATUITEMENT ! Toi, tu reçois un Bo ! Et toi aussi ! Et toi, au fond ! Tout le monde recevra un bâton Bo, à partir du 16 septembre.
Augmentation du level cap
- Pour accompagner le lancement de l'extension Traque sur Awaji, le niveau maximum (level cap) passe à 100, offrant aux joueurs plus de marge de progression et davantage d'options pour personnaliser leurs builds.
Nouvelles améliorations pour le Repaire
- Avec cette mise à jour, chaque bâtiment unique dispose désormais de 2 niveaux supplémentaires, soit 20 améliorations inédites, accompagnées de 3 nouveaux niveaux de Repaire.
- Ces améliorations offrent des bonus précieux : elles accélèrent la progression du Repaire, facilitent l'artisanat en rendant l'or plus accessible, et renforcent directement Naoe, Yasuke et leurs alliés, les rendant plus efficaces en combat comme en exploration.
Avancer le temps
- En améliorant le Nando au niveau 2, vous débloquerez la possibilité de méditer pour faire avancer le temps jusqu'au prochain 6h (matin ou soir).
- Pour activer la méditation, trouvez un endroit sûr et maintenez la touche haut (ou L sur clavier). Idéal pour permettre à Naoe et Yasuke de se préparer à des assauts nocturnes... et frapper au moment opportun dans l'ombre du château.
Améliorations pour les éclaireurs
- En améliorant le Bureau d'étude au niveau 4, les éclaireurs pourront désormais révéler non seulement les points de synchronisation, mais aussi les planques.
- Découvrir les planques est un atout stratégique : cela permet à Naoe et Yasuke de rejoindre rapidement les zones d'action en réduisant les temps de trajet.
- Et si vous améliorez le Kakurega au niveau 4, la synchronisation de tous les points d'un province révélera automatiquement l'intégralité de celle-ci. Fini le brouillard !
Qualité améliorée à propos de l'équipement
- En améliorant la Forge au niveau 6, Naoe et Yasuke pourront faire progresser leur équipement vers de nouveaux paliers de rareté : Mythique et Artefact. Une fois atteint, chaque palier permet d'améliorer l'équipement à travers 8 niveaux supplémentaires, afin d'en débloquer tout le potentiel.
- Les objets Épiques peuvent devenir Mythiques, ce qui : améliore leurs statistiques à chaque niveau, ajoute une statistique améliorée s'il n'y en avait pas, renforce les atouts non légendaires, y compris celui de la gravure : +50 % au niveau 5, +100 % au niveau 9 (bonus réduit de moitié pour les atouts liés à la réduction des dégâts, au rechargement, à la nourriture ou aux outils).
- Les objets Légendaires peuvent évoluer en objets Artefacts, qui : augmentent leurs statistiques à chaque niveau, obtiennent des statistiques améliorées supplémentaires aux niveaux 3, 7, et deux fois au niveau 9, voient leurs atouts gravés non légendaires renforcés comme les objets mythiques.
- Ces améliorations puissantes sont pensées comme des objectifs à long terme, idéales pour relever la difficulté croissante des prochains cycles Nouvelle partie+ et autres défis à venir.
Nouveau projet : Sanctuaire
- Nous lançons un nouveau Projet disponible dans l'Animus HUB, intitulé Sanctuaire, qui vous permettra d'obtenir des récompenses inspirées d'Ezio, une kusarigama, et bien plus encore !
- Activez ce nouveau Projet, complétez des Anomalies et progressez dans les paliers de récompenses comme pour les précédents projets.
Nouvelles anomalies à Awaji
- Avec la sortie de l'extension Traque sur Awaji, de nouvelles Anomalies ont été ajoutées dans cette région, avec une disponible à chaque rotation.
- Ces Anomalies sont exclusivement accessibles aux joueurs ayant installé l'extension.
Cutscenes
- Les cutscenes ne sont plus limitées à 30 FPS (PC seulement).
Corrections
Général
- Correction d'un problème où le jeu plantait pendant la cinématique de la faille « Chained ».
- Correction de divers problèmes de localisation.
- Correction d'un bug où l'effet sonore de glissade verticale continuait à se jouer si le joueur changeait de personnage pendant la glissade.
- Correction d'un problème où certains tutoriels se répétaient après le déblocage de Yasuke.
Gameplay
- Correction d'un problème où les Naginata Ronin n'étaient pas vulnérables après avoir utilisé la compétence Vault.
- Correction d'un problème où les porte-bonheurs Scale of the Koi et Soaring Tatsu ne fonctionnaient pas comme prévu.
- Correction d'un problème où l'option de réticule de visée « Only While Aiming » était absente des paramètres.
- Correction d'un bug où une notification « New Item » persistait après avoir pillé une arme dans un coffre de ravitaillement d'éclaireur.
- Correction d'un problème empêchant de lancer le tir à l'arc à cheval à Iga, car le donneur de quête avait changé d'emplacement.
- Correction d'un bug où la bannière Ikko Ikki Kamon était manquante après avoir terminé la quête « Collection of Crests ».
- Correction d'un bug dans le contrat Mount Nukai qui ciblait un coffre déjà ouvert.
- Correction d'un problème où plusieurs points de passage ne se synchronisaient pas correctement.
Options de difficulté
- Correction d'un bug en difficulté Nightmare où les ennemis Teppo étaient buggés.
- Correction d'un bug en difficulté Nightmare où le Samurai Spear Guard avait un dysfonctionnement en combat.
- Correction d'un problème où le Canon Mode se désactivait lors du deuxième lancement du jeu.
Repaire
- Correction d'un bug dans le Repaire où sélectionner l'option pour un duel avec Naoe ou Yasuke n'avait aucun effet.
- Correction d'un bug dans le Repaire où certains bâtiments ou éléments de décor ne pouvaient pas être tournés.
- Correction d'un bug empêchant de déplacer les écuries après avoir changé leur emplacement initial.
- Correction d'un problème où Rufino restait bloqué dans le Repaire après avoir été recruté.
Compétences, capacités et améliorations
- Correction d'un bug où la compétence Shadow Piercer ne fonctionnait pas correctement.
- Correction d'un bug où l'atout 33 % health recovery on posture attack ne fonctionnait pas comme prévu.
Visuels et graphismes
- Correction de divers problèmes visuels.
- Correction d'un bug de synchronisation labiale avec l'architecte dans la quête "Seta-Killers".
- Correction d'un bug visuel affectant la visée de Yasuke avec un Teppo lorsqu'il portait certaines variations du Samurai Hat.
- Correction d'un bug visuel avec le Ronin Kasa Hat.
- Correction d'un bug visuel avec le carquois de l'arc Blush of the Earth.
- Correction d'un bug visuel avec l'armure Oni's Flesh Armour.
- Correction d'un bug visuel où le masque de Gashadokuro n'avait pas les yeux rouges dans l'écran des Memories.
Quêtes
- « A Critical Encounter » : Correction d'un bug empêchant les joueurs d'interagir avec Rufino pour déclencher la quête.
- « Broken Horn » : Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient plus progresser, bloqués par le mur de l'Animus.
- « Face the Oshiroi Baba » : Correction d'un bug où les récompenses liées à l'objectif Yokai n'étaient pas correctement accordées.
- « Feast For Thought » : Correction d'un problème où les conditions de la quête se validaient automatiquement.
- « Man Behind the Curtain » : Correction d'un bug où, après la mort d'Ermigo, Gaspar était affiché à tort comme étant mort.
- « My Name Is Yasuke » : Correction d'un bug empêchant la progression lorsque le joueur restait bloqué en dehors du mur de l'Animus.
- « Of My Enemy » : Correction d'un bug où l'homme de Hiromichi cessait de se déplacer si le joueur entrait en combat pendant la filature.
- « Out of the Shadows » : Correction d'un crash survenant après la cinématique.
- « Silver Smugglers » : Correction d'un bug où Yoshisada pouvait être assassiné prématurément, avant le début de la quête.
- « Tea Bowls for Rikyu » : Correction d'un bug dans le Repaire empêchant de placer les bols de thé une fois la quête terminée.
- « The Tournament » : Correction d'un bug empêchant l'interaction avec Gyoji, malgré la présence d'un marqueur bleu.
- Correction d'un bug où les joueurs ne pouvaient pas parler à Katsuhime dans le champ de culture lorsqu'elle était assise au sol.
Ajustements spécifiques aux plateformes
- PC : Correction d'un problème où l'attaque lourde (LMB + Maj) ne fonctionnait pas correctement avec clavier et souris.
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