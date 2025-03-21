Assassin's Creed Shadows : Le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher », comment l'obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 mars 2025 à 12h33
Nous vous expliquons pas à pas comment débloquer le trophée/succès intitulé « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher », comment l'obtenir ?
L'un des trophées/succès d'Assassin's Creed Shadows, qui est nommé « Vous ne pouviez pas vous en empêcher », exige de trouver un endroit bien précis dans le repaire. Pour faciliter votre quête du Platine ou 100 % du jeu, sachez que nous vous expliquons comment débloquer le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows.

Obtenir le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows

Afin de décrocher le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows, il convient d'avoir quelque peu progressé dans l'histoire principale. En effet, il est impératif d'avoir accès au repaire. Toutefois, rassurez-vous, cela sera le cas après une petite poignée d'heures de jeu. 

Ainsi, si vous avez bel et bien accès au repaire sur Assassin's Creed Shadows, il vous suffit dès lors de vous rendre vers la zone aquatique, qui est à l'est (il y a un kuji-kuri pour Naoe à cet endroit). Lorsque vous y êtes, vous apercevrez plusieurs cascades face à vous. Dirigez-vous vers celle indiquée sur les images ci-dessous.
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Passez sous cette cascade pour atteindre une petite grotte, où vous trouverez notamment un sanctuaire. Vous pouvez y prier pour obtenir une bénédiction. Dans tous les cas, en rejoignant cet espace, placé sous l'une des cascades du repaire, vous débloquerez le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows. Il ne vous reste plus qu'à vous intéresser aux autres trophées et succès du titre d'Ubisoft, pour décrocher le 100 % ou bien Platine d'Assassin's Creed Shadows. Ce qui vous demandera au moins 60 heures de jeu, au total.

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En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows, qui est sorti le 20 mars 2025 et qui met en scène deux personnages jouables (Naoe et Yasuke), est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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