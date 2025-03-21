Assassin's Creed Shadows : Le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher », comment l'obtenir ?

Nous vous expliquons pas à pas comment débloquer le trophée/succès intitulé « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows.
L'un des trophées/succès d'Assassin's Creed Shadows
, qui est nommé « Vous ne pouviez pas vous en empêcher »
, exige de trouver un endroit bien précis dans le repaire. Pour faciliter votre quête du Platine ou 100 % du jeu, sachez que nous vous expliquons comment débloquer le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows
.
Obtenir le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows
Afin de décrocher le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows
, il convient d'avoir quelque peu progressé dans l'histoire principale. En effet, il est impératif d'avoir accès au repaire. Toutefois, rassurez-vous, cela sera le cas après une petite poignée d'heures de jeu.
Ainsi, si vous avez bel et bien accès au repaire sur Assassin's Creed Shadows
, il vous suffit dès lors de vous rendre vers la zone aquatique, qui est à l'est (il y a un kuji-kuri pour Naoe à cet endroit). Lorsque vous y êtes, vous apercevrez plusieurs cascades face à vous. Dirigez-vous vers celle indiquée sur les images ci-dessous.
Passez sous cette cascade pour atteindre une petite grotte, où vous trouverez notamment un sanctuaire. Vous pouvez y prier pour obtenir une bénédiction. Dans tous les cas, en rejoignant cet espace, placé sous l'une des cascades du repaire, vous débloquerez le trophée/succès « Vous ne pouviez pas vous en empêcher » d'Assassin's Creed Shadows
. Il ne vous reste plus qu'à vous intéresser aux autres trophées et succès
du titre d'Ubisoft, pour décrocher le 100 % ou bien Platine d'Assassin's Creed Shadows
. Ce qui vous demandera au moins 60 heures de jeu, au total.
En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
, qui est sorti le 20 mars 2025 et qui met en scène deux personnages jouables (Naoe et Yasuke), est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store).
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