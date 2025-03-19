Assassin's Creed Shadows : La liste complète des trophées et des succès

Assassin's Creed Shadows propose divers trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % ou Platine du jeu d'Ubisoft. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès d'Assassin's Creed Shadows

Prologue → Terminer le prologue.

→ Terminer le prologue. L'avènement d'une nouvelle ligue → Terminer l'acte 1 de l'histoire principale.

→ Terminer l'acte 1 de l'histoire principale. Serment honoré → Terminer l'acte 2 de l'histoire principale.

→ Terminer l'acte 2 de l'histoire principale. La chute du Shinbakufu → Terminer l'acte 3 de l'histoire principale.

→ Terminer l'acte 3 de l'histoire principale. Épilogue → Terminer l'épilogue.

→ Terminer l'épilogue. Floraison mortelle → Vaincre tous les membres de Shinbakufu.

→ Vaincre tous les membres de Shinbakufu. Le voleur → Rencontrer Gonnejo.

→ Rencontrer Gonnejo. La maîtresse des toxines → Rencontrer Oni-yuri.

→ Rencontrer Oni-yuri. L'aspirant assassin → Rencontrer Yagoro.

→ Rencontrer Yagoro. Ronin insolite → Rencontrer Ibuki.

→ Rencontrer Ibuki. La moniale guerrière → Rencontrer Yaya.

→ Rencontrer Yaya. La tireuse d'élite → Rencontrer Katsuhime.

→ Rencontrer Katsuhime. La ligue s'étoffe → Recruter votre premier allié.

→ Recruter votre premier allié. Premier de la classe → Achever l'entraînement d'un allié.

→ Achever l'entraînement d'un allié. Ninjutsu → Maîtriser les arts des shinobi.

→ Maîtriser les arts des shinobi. Kenjutsu → Maîtriser les arts des samouraïs.

→ Maîtriser les arts des samouraïs. Ça, c'est mon arme → Graver votre première arme.

→ Graver votre première arme. Sapé comme jamais → S'équiper d'objets légendaires dans tous les emplacements.

→ S'équiper d'objets légendaires dans tous les emplacements. Aucune limite à mon pouvoir → Trouver un équipement légendaire de chaque type.

→ Trouver un équipement légendaire de chaque type. Arsenal de pointe → Améliorer vos outils et munitions au plus haut niveau.

→ Améliorer vos outils et munitions au plus haut niveau. En-cas de luxe → Améliorer vos rations au plus haut niveau.

→ Améliorer vos rations au plus haut niveau. Roule ma poule → Se réceptionner avec une roulade.

→ Se réceptionner avec une roulade. Comme un poisson dans l'eau → Échapper à un conflit en utilisant un bambou creux pour vous cacher en eau peu profonde.

→ Échapper à un conflit en utilisant un bambou creux pour vous cacher en eau peu profonde. L'effet clochette → Détourner l'attention du même ennemi 3 fois avec des clochettes de shinobi.

→ Détourner l'attention du même ennemi 3 fois avec des clochettes de shinobi. Oui je me balance... → Se balancer d'un point d'accroche à un autre avec le grappin sans toucher le sol.

→ Se balancer d'un point d'accroche à un autre avec le grappin sans toucher le sol. Acrobate hors pair → Se balancer avec le grappin, puis réaliser un saut de la foi.

→ Se balancer avec le grappin, puis réaliser un saut de la foi. Sot de la foi → Réaliser un saut de la foi avec Yasuke.

→ Réaliser un saut de la foi avec Yasuke. Shinobi en herbe → Réaliser votre premier assassinat.

→ Réaliser votre premier assassinat. Shinobi d'élite → Assassiner un ennemi à travers un shoji.

→ Assassiner un ennemi à travers un shoji. La mort invisible → Réaliser 5 assassinats d'affilée sans vous faire repérer et sans déclencher de combat.

→ Réaliser 5 assassinats d'affilée sans vous faire repérer et sans déclencher de combat. Fléau des géants → Assassiner un gardien puissant en un seul coup.

→ Assassiner un gardien puissant en un seul coup. Samouraï en herbe → Réaliser votre premier coup de grâce avec Yasuke.

→ Réaliser votre premier coup de grâce avec Yasuke. Maître samouraï → Parer un projectile.

→ Parer un projectile. Machine à tuer → Utiliser Posture du samouraï avant de réaliser un coup de grâce sur un ennemi.

→ Utiliser Posture du samouraï avant de réaliser un coup de grâce sur un ennemi. Nous sommes des... Japonais ? → Faire tomber un ennemi de très haut avec un coup de pied.

→ Faire tomber un ennemi de très haut avec un coup de pied. Surstratagème III → Réaliser un coup de grâce sur un ennemi à la fois empoisonné et hébété.

→ Réaliser un coup de grâce sur un ennemi à la fois empoisonné et hébété. Exsanguination → Rengainer votre arme immédiatement après qu'un saignement a provoqué la mort d'un ennemi.

→ Rengainer votre arme immédiatement après qu'un saignement a provoqué la mort d'un ennemi. Référence éculée → Tirer une flèche dans le genou d'un ennemi.

→ Tirer une flèche dans le genou d'un ennemi. Memento mori → Terminer un tableau d'objectifs.

→ Terminer un tableau d'objectifs. Défi relevé → Vaincre le dernier adversaire du tournoi.

→ Vaincre le dernier adversaire du tournoi. Pillarde de kofun → Explorer votre premier kofun.

→ Explorer votre premier kofun. Bonne exécution → Réussir votre premier kata.

→ Réussir votre premier kata. Maîtresse du zen → Terminer la pratique du kuji-kuri.

→ Terminer la pratique du kuji-kuri. Œuvres d'exception → Terminer tous les sumi-e légendaires.

→ Terminer tous les sumi-e légendaires. Collection complète → Compléter une collection.

→ Compléter une collection. Un lieu sûr → Débloquer l'accès au repaire.

→ Débloquer l'accès au repaire. Une touche de fantaisie → Décorer le repaire avec un sumi-e.

→ Décorer le repaire avec un sumi-e. Rénovation totale → Améliorer un bâtiment du repaire au plus haut niveau.

→ Améliorer un bâtiment du repaire au plus haut niveau. 30 millions d'amis... bientôt → Adopter un animal.

→ Adopter un animal. Pas trop le vertige ? → Atteindre le point le plus élevé de la carte.

→ Atteindre le point le plus élevé de la carte. Les voyages forment la jeunesse → Voyager dans toutes les provinces de la carte.

→ Voyager dans toutes les provinces de la carte. Mission de reconnaissance → Obtenir des informations grâce à un éclaireur.

→ Obtenir des informations grâce à un éclaireur. Itinérance contractuelle → Terminer un contrat dans chaque province.

→ Terminer un contrat dans chaque province. Vous ne pouviez pas vous en empêcher → Vérifier s'il y a quelque chose derrière la cascade du repaire.

→ Vérifier s'il y a quelque chose derrière la cascade du repaire. Coup critique ! → Terminer Tueurs du fleuve Seta.

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Coup critique ! → Terminer Tueurs du fleuve Seta.

Un voyage épique → Atteindre le niveau 80.

→ Atteindre le niveau 80. Étoile montante → Atteindre le rang de connaissance 10.

→ Atteindre le rang de connaissance 10. Admirez leur éclat → Obtenir deux katanas dorés.

Fuite → S'échapper du château de Sumoto (Traque sur Awaji).

→ S'échapper du château de Sumoto (Traque sur Awaji). Chasseurs chassés → Vaincre les trois taisho de Yukari (Traque sur Awaji).

→ Vaincre les trois taisho de Yukari (Traque sur Awaji). Unité → Rapporter les trésors à l'empereur (Traque sur Awaji).

→ Rapporter les trésors à l'empereur (Traque sur Awaji). Sans faille → Éliminer toutes les cibles à Awaji (Traque sur Awaji).

→ Éliminer toutes les cibles à Awaji (Traque sur Awaji). Le bâton de la vérité → Équiper un bo légendaire (Traque sur Awaji).

→ Équiper un bo légendaire (Traque sur Awaji). Comme à l'entraînement → Éliminer un ennemi après avoir utilisé les trois postures de bo en un seul combat (Traque sur Awaji).

→ Éliminer un ennemi après avoir utilisé les trois postures de bo en un seul combat (Traque sur Awaji). Tranche de vie → Tuer 5 ennemis avec une seule frappe de Lame de vent (Traque sur Awaji).

→ Tuer 5 ennemis avec une seule frappe de Lame de vent (Traque sur Awaji). Retour de flamme → Tuer un ennemi avec Tuzutsu explosif lâché après que l'ennemi vous ait touché (Traque sur Awaji).

→ Tuer un ennemi avec Tuzutsu explosif lâché après que l'ennemi vous ait touché (Traque sur Awaji). Concentration d'Assassin → Éliminer 7 ennemis en une seule utilisation d'Agilité (Traque sur Awaji).

→ Éliminer 7 ennemis en une seule utilisation d'Agilité (Traque sur Awaji). Faire des vagues → Vaincre le vieil ashigaru (Traque sur Awaji).

→ Vaincre le vieil ashigaru (Traque sur Awaji). Sublime ! → Terminer tous les sumi-e de paysages à Awaji (Traque sur Awaji).

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Comme la plupart des autres jeux,. Les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le 100 % ou bien le Platine du jeu d'action-aventure d'Ubisoft doivent nécessairement la consulter et surtout s'intéresser aux intitulés. Dans ce qui suit, nous vous dévoilonsPour débloquer le 100 % ou bien Platine d', les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'histoire principale, effectuer des éléments du contenu annexe mais aussi réaliser des actions bien spécifiques. Mais, sans plus tarder, voiciPour conclure, rappelons qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :