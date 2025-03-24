Assassin's Creed Shadows : Le statut recherché/wanted, comment s'en débarrasser ?

Nous vous expliquons pas à pas comment retirer le statut recherché (« wanted ») sur Assassin's Creed Shadows.
Durant votre aventure au Japon féodal, sur Assassin's Creed Shadows
, il se peut que vous obteniez le statut « Recherché »
(aussi dit « Wanted » dans la langue de Shakespeare) pour l'un des deux personnages jouables, c'est-à-dire Naoe ou Yasuke. Fort heureusement, il est possible de le retirer. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment se débarrasser du statut recherché/wanted sur Assassin's Creed Shadows
.
Comment retirer le statut recherché/wanted sur Assassin's Creed Shadows ?
Lors de vos pérégrinations dans le monde ouvert d'Assassin's Creed Shadows
, et plus précisément lorsque vous infiltrez un lieu gardé, il se peut qu'un ennemi déclenche une alarme (si vous ne l'avez pas saboté ou bien détruite avant). Si tel est le cas, toute la zone sera au courant et une alerte régionale sera en cours. Cela peut rendre la suite des événements un tantinet plus difficile et surtout plus pénible.
Heureusement, les joueurs et les joueuses peuvent retirer le statut recherché/wanted sur Assassin's Creed Shadows
, et ce, de diverses façons. La première consiste à attendre la fin de la saison actuelle ou bien la changer manuellement
. En effet, chaque nouvelle saison réinitialise les alertes régionales. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps.
Autrement, sachez que vous pouvez utiliser vos éclaireurs pour réinitialiser une alerte régionale, et donc vous débarrasser du statut wanted sur Assassin's Creed Shadows
. Toutefois, cette fonctionnalité n'est possible qu'après avoir amélioré le kakurega, de votre repaire, au niveau 2. Si c'est bien le cas, il vous suffit d'ouvrir le menu en jeu, puis « Monde » et appuyer sur la touche liée à « désactiver l'alerte régionale » (cela vous coûtera quelques éclaireurs, en revanche).
Remarquons, par ailleurs, que si l'un des personnages jouables est recherché
, vous pouvez très bien incarner l'autre pendant un temps. Néanmoins, étant donné que leur gameplay est complémentaire et que cette option ne permet pas de retirer le statut wanted
, il ne s'agit, en réalité, que d'une solution temporaire.
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