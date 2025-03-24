Assassin's Creed Shadows : Changer de saison, comment faire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 mars 2025 à 15h50
Nous vous expliquons comment changer de saison sur Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Changer de saison, comment faire ?
Au cours de leur périple aux côtés de Naoe et Yasuke, sur Assassin's Creed Shadows, les joueurs et les joueuses devront composer avec les conditions météorologiques mais aussi avec le changement de saison, qui a des conséquences plus ou moins importantes pour la suite et la progression. Cette alternance saisonnière peut être provoquée par les joueurs. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer de saison sur Assassin's Creed Shadows.

Comment changer de saison sur Assassin's Creed Shadows ? 

Le système des saisons sur Assassin's Creed Shadows

Sur Assassin's Creed Shadows, les saisons se succèdent à intervalle plus ou moins régulier. Il faut compter entre 140 minutes à 180 minutes pour voir une nouvelle saison débarquer. Celles-ci sont, d'ailleurs, introduites par des panoramas très jolis, affichant des paysages marqués par l'été, l'automne, l'hiver ou bien le printemps. Vous ne pouvez donc les manquer. 
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assassins-creed-shadows-timer-saisonDans tous les cas, vous pouvez prendre connaissance de la saison en cours en ouvrant le menu en jeu et en vous rendant dans l'onglet « Monde ». Vous verrez un cercle, sur la partie droite de votre écran, qui vous indique la saison actuelle et le temps déjà écoulé (N représente le début et S le milieu). 

Changer de saison sur Assassin's Creed Shadows, comment faire ?

Changement de saison automatique

Ainsi, sur Assassin's Creed Shadows, les saisons changent automatiquement, tout au long de l'aventure. Remarquons, en complément, que vous pouvez également changer de saison vous même, et donc manuellement.

 assassins-creed-shadows-logo_2 Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié


Changer de saison manuellement

Pour cela, il est impératif que le timer lié aux saisons soit arrivé à la moitié (sur le S) ou à la fin (N). Si tel est le cas, il vous suffit d'appuyer sur la touche indiquée juste en dessous de ce timer (flèche de droite maintenue sur PS5, par exemple) pour changer de saison et, dès lors, passer à la suivante. 

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Pourquoi changer de saison sur Assassin's Creed Shadows ?

Comme dit précédemment, sur Assassin's Creed Shadows, changer de saison, que ce soit automatiquement ou bien manuellement, est relativement intéressant, et ce, pour plusieurs raisons. Cela permet, entre autres, de : 
  • Atteindre une saison bien précise, ce qui peut être demandé pour certains collectibles (sumi-e légendaires, par exemple).
  • Changer l'environnement.
  • Réinitialiser les alertes régionales (statut Recherché/Wanted).
  • Avoir, de nouveau, accès à tous vos éclaireurs.
  • Récupérer les ressources détournées et obtenues par vos éclaireurs.
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Nous ne pouvons, de ce fait, que vous recommander de faire attention aux saisons sur Assassin's Creed Shadows, et d'en changer manuellement si nécessaire. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'Ubisoft est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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