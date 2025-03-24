Assassin's Creed Shadows : Changer de saison, comment faire ?

Nous vous expliquons comment changer de saison sur Assassin's Creed Shadows.

Comment changer de saison sur Assassin's Creed Shadows ?

Le système des saisons sur Assassin's Creed Shadows





Changer de saison sur Assassin's Creed Shadows, comment faire ?

Changement de saison automatique

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Changer de saison manuellement

Pourquoi changer de saison sur Assassin's Creed Shadows ?

Atteindre une saison bien précise, ce qui peut être demandé pour certains collectibles (sumi-e légendaires, par exemple).

Changer l'environnement.

Réinitialiser les alertes régionales (statut Recherché/Wanted).

Avoir, de nouveau, accès à tous vos éclaireurs.

Récupérer les ressources détournées et obtenues par vos éclaireurs.

Au cours de leur périple aux côtés de Naoe et Yasuke, sur, les joueurs et les joueuses devront composer avec les conditions météorologiques mais aussi avec, qui a des conséquences plus ou moins importantes pour la suite et la progression. Cette alternance saisonnière peut être provoquée par les joueurs. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsSurse succèdent à intervalle plus ou moins régulier. Il faut compter entre 140 minutes à 180 minutes pour voir une nouvelle saison débarquer. Celles-ci sont, d'ailleurs, introduites par des panoramas très jolis, affichant des paysages marqués par l'été, l'automne, l'hiver ou bien le printemps. Vous ne pouvez donc les manquer.Dans tous les cas, vous pouvez prendre connaissance deen cours en ouvrant le menu en jeu et en vous rendant dans l'onglet « Monde ». Vous verrez un cercle, sur la partie droite de votre écran, qui vous indiqueactuelle et le temps déjà écoulé (N représente le début et S le milieu).Ainsi, surchangent automatiquement, tout au long de l'aventure. Remarquons, en complément, que vous pouvez égalementvous même, et donc manuellement.Pour cela, il est impératif que le timer lié auxsoit arrivé à la moitié (sur le S) ou à la fin (N). Si tel est le cas, il vous suffit d'appuyer sur la touche indiquée juste en dessous de ce timer (flèche de droite maintenue sur PS5, par exemple) pouret, dès lors, passer à la suivante.Comme dit précédemment, sur, que ce soit automatiquement ou bien manuellement, est relativement intéressant, et ce, pour plusieurs raisons. Cela permet, entre autres, de :Nous ne pouvons, de ce fait, que vous recommander de faire attention aux, et d'en changer manuellement si nécessaire. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'Ubisoft est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.