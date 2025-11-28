Assassin's Creed Shadows détaille sa version Nintendo Switch 2

Ubisoft a, récemment, apporté de plus amples informations, notamment techniques, à propos du portage d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2.

Des informations techniques sur la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

Wishlist Assassin's Creed Shadows now and start playing on Nintendo Switch™ 2 December 2!



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Les spécificités du portage Assassin's Creed Shadows sur Switch 2

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La version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows : Un défi pour Ubisoft

Porter [Assassin's Creed] Shadows sur Switch 2 a été l'un des défis les plus difficiles, mais aussi les plus gratifiants que je n'ai jamais relevés. Nous avons dû repenser presque tout, de la manière dont le monde est rendu à la façon dont les systèmes interagissent, tout en conservant l'âme du jeu intacte.











Le début du mois de décembre 2025 marquera l'arrivée d'sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2. D'ailleurs,, afin que les joueurs et les joueuses soient prêts pour le lancement de ce portage.En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise,Ainsi,. D'un point de vue du rendu et de sa qualité, l'équipe a travaillé sur plusieurs aspects afin de proposer une bonne expérience. Par exemple, l'équipe a réutilisé le système de simulation de nuages et de tissus, mais a optimisé l'ensemble pour « réduire la charge du GPU, tout en préservant la fidélité visuelle ». De la même manière, pour assurer une bonne fluidité et assurer une certaine richesse pour l'environnement, les développeurs ont réduit le nombre de PNJ dans certaines zones.En complément, sachez que la version Nintendo Switch 2 d'proposera une fonctionnalité spécifique.De plus,. Toutefois, l'extension Traque sur Awaji (« Claws of Awaji ») dans la langue de Shakespeare ») n'arrivera qu'en 2026 sur la dernière console hybride de Nintendo.. Le « Project Lead Programmer », Bruno, a, d'ailleurs, expliqué que cela a été un véritable défi pour lui :Reste à savoir ce que la version Nintendo Switch 2 d'donnera Joy-Con en main. Pour rappel, ce portage est attendu pour le 2 décembre 2025, tandis que l'opusest d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC.