Assassin's Creed Shadows détaille sa version Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 novembre 2025 à 11h48
Ubisoft a, récemment, apporté de plus amples informations, notamment techniques, à propos du portage d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2.
Assassin's Creed Shadows détaille sa version Nintendo Switch 2
Le début du mois de décembre 2025 marquera l'arrivée d'Assassin's Creed Shadows sur la dernière console hybride de Nintendo, la Switch 2. D'ailleurs, Ubisoft a partagé de nombreux détails concernant la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows, afin que les joueurs et les joueuses soient prêts pour le lancement de ce portage.

Des informations techniques sur la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

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En effet, via un récent article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, les développeurs d'Assassin's Creed Shadows ont détaillé la version Nintendo Switch 2 du soft.

Ainsi, le portage d'Assassin's Creed Shadows sur Switch 2 offrira 30 FPS, que ce soit en mode docké comme en mode portable. D'un point de vue du rendu et de sa qualité, l'équipe a travaillé sur plusieurs aspects afin de proposer une bonne expérience. Par exemple, l'équipe a réutilisé le système de simulation de nuages et de tissus, mais a optimisé l'ensemble pour « réduire la charge du GPU, tout en préservant la fidélité visuelle ». De la même manière, pour assurer une bonne fluidité et assurer une certaine richesse pour l'environnement, les développeurs ont réduit le nombre de PNJ dans certaines zones.

Les spécificités du portage Assassin's Creed Shadows sur Switch 2

En complément, sachez que la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows proposera une fonctionnalité spécifique. Les joueurs et les joueuses pourront, ainsi, utiliser l'écran tactile pour interagir dans les menus, dans la carte ou encore dans le Repaire, et profiter de la fonctionnalité cross-progression.

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De plus, il convient de souligner que ce portage inclura toutes les mises à jour déployées jusqu'à présent sur l'opus Shadows. Toutefois, l'extension Traque sur Awaji (« Claws of Awaji ») dans la langue de Shakespeare ») n'arrivera qu'en 2026 sur la dernière console hybride de Nintendo.

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La version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows : Un défi pour Ubisoft

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Porter Assassin's Creed Shadows sur Switch 2 ne fut pas une chose aisée. Le « Project Lead Programmer », Bruno, a, d'ailleurs, expliqué que cela a été un véritable défi pour lui : 
Porter [Assassin's Creed] Shadows sur Switch 2 a été l'un des défis les plus difficiles, mais aussi les plus gratifiants que je n'ai jamais relevés. Nous avons dû repenser presque tout, de la manière dont le monde est rendu à la façon dont les systèmes interagissent, tout en conservant l'âme du jeu intacte.
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Reste à savoir ce que la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows donnera Joy-Con en main. Pour rappel, ce portage est attendu pour le 2 décembre 2025, tandis que l'opus Shadows est d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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