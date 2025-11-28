Assassin's Creed Shadows : Ce personnage très apprécié pourrait faire son grand retour

Ubisoft continue de surprendre avec Assassin's Creed Shadows, qui pourrait marquer le retour potentiel d'une figure emblématique de la franchise.

Un personnage emblématique bientôt dans Assassin's Creed Shadows ?

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Nous voulons vraiment voir Kassandra là-dedans. Et, oui, elle est immortelle à cette époque et elle pourrait très bien se montrer au Japon, alors nous avons en quelque sorte relié les points ensemble. Sans révéler de quoi il s'agit, nous avons inventé une histoire sur le moment où elle est allée au Japon. Qu'a-t-elle fait là-bas ? Elle a fait plus, apparemment, que simplement mettre des objets dans une grotte.

Une justification narrative solide pour le retour de Kassandra

Nous avons une justification pour expliquer pourquoi il y a une statue de Kassandra apportée par Kassandra dans une grotte. Nous pourrions le révéler à un moment donné plus tard. Nous avons fait nos devoirs. Nous n'avons pas juste parachuté Kassandra là. Et ce n'est pas le dernier contenu Isu qu'il y aura dans Assassin's Creed Shadows.

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Comme vous le savez probablement déjà,s'est, récemment, offert une nouvelle mise à jour, apportant le crossover avec L'Attaque des Titans, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi une nouvelle quête gratuite. D'ailleurs, celle-ci contient un Easter egg très intéressant, qui laisse entendre qu'En effet, dans sa mise à jour la plus récente, qui remonte au 25 novembre 2025,, par le biais de la quête « A Puzzlement » qui montre une statue à l'effigie dudit personnage. Nous savions déjà que l'héroïne spartiate, devenue immortelle grâce au Bâton d'Hermès Trismégiste, avait traversé les âges pour apparaître dans Assassin's Creed Valhalla.Dans une interview de JorRaptor, Simon Lemay-Comtois, directeur associé du jeu, laisse entendre qu'En outre, le développeur a précisé que Kassandra n'a évidemment pas voyagé seule à travers le monde toute seule et qu'elle a probablement bénéficié de l'aide d'un équipage entier. Cependant,. Il y auraitÉvidemment, ces quelques mots posent beaucoup de questions. Toutefois, les propos de Simon Lemay-Comtois laissent penser que, qui devrait encore bénéficier de mises à jour importantes.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :