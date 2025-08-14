Assassin's Creed Shadows : Découvrez pourquoi il n'y a pas de romance dans le mode canon du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 août 2025 à 16h47
Si les héros d'Assassin's Creed Shadows peuvent avoir une histoire d'amour avec certains personnages, l'un des développeurs a expliqué pourquoi la romance a été totalement écartée du mode canon.
Assassin's Creed Shadows : Découvrez pourquoi il n'y a pas de romance dans le mode canon du jeu
Le mode canon est une nouveauté d'Assassin's Creed Shadows permettant aux joueurs de profiter pleinement de profiter au mieux de l'histoire du jeu. En sélectionnant cette option, tous les choix annexes sont supprimés pour se concentrer uniquement sur les événements clés de l'aventure. Cependant, cela implique quelques sacrifices comme l'impossibilité de revenir en arrière ou de vivre une romance avec un PNJ. Si ce choix a dérouté certains des utilisateurs du mode, les développeurs ont expliqué les raisons de son absence.

Pas de romance dans le mode canon d'Assassin's Creed Shadows pour une raison simple

Récemment, une session de questions-réponses a été organisée sur Reddit avec trois développeurs du titre. Quand un utilisateur a demandé pourquoi Naoe et Yasuke ne pouvaient pas avoir de romance en jouant au mode canon d'Assassin's Creed Shadows, Luc Plante (level designer ayant travaillé sur le jeu) a expliqué que l'amour était « quelque chose de très personnel » et que la romance ne devait pas être dictée, mais laissée à l'appréciation de chacun

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Il a répondu que « Nous avons pensé qu'il était préférable de ne pas rendre la romance canon et de laisser chaque joueur définir sa propre histoire. Dans le mode non-canon de Shadows, qui offre aux joueurs plus de flexibilité dans le choix des dialogues et des issues de quêtes,Yasuke et Naoe ont chacun deux intérêts amoureux importants et davantage d'options pour flirter innocemment ».

Un choix déjà imposé qui avait fait débat

Pour de nombreux joueurs, ce souhait de ne pas imposer de relations amoureuses via le mode canon n'est pas réellement surprenant. Par le passé, cela avait déjà été proposé dans Assassin's Creed Odyssey et, à l'époque, les joueurs s'étaient plaints d'avoir été forcés de suivre un chemin amoureux spécifique. 

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Les joueurs et joueuses qui accordent donc une place importante à la romance dans leur aventure sont donc invités à opter pour le mode non-canon du jeu afin de pouvoir profiter au mieux de cet aspect. Pour vois aider dans vos choix, vous pouvez retrouver notre guide détaillé sur les différentes romances possibles dans Assassin's Creed Shadows. Enfin, si vous voulez découvrir cette épopée dans le Japon féodal, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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