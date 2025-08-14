Assassin's Creed Shadows : Découvrez pourquoi il n'y a pas de romance dans le mode canon du jeu

Si les héros d'Assassin's Creed Shadows peuvent avoir une histoire d'amour avec certains personnages, l'un des développeurs a expliqué pourquoi la romance a été totalement écartée du mode canon.

Pas de romance dans le mode canon d'Assassin's Creed Shadows pour une raison simple

Il a répondu que « Nous avons pensé qu'il était préférable de ne pas rendre la romance canon et de laisser chaque joueur définir sa propre histoire.

Dans le mode non-canon de Shadows, qui offre aux joueurs plus de flexibilité dans le choix des dialogues et des issues de quêtes,Yasuke et Naoe ont chacun deux intérêts amoureux importants et davantage d'options pour flirter innocemment ».





Un choix déjà imposé qui avait fait débat







Les joueurs et joueuses qui accordent donc une place importante à la romance dans leur aventure sont donc invités à opter pour le mode non-canon du jeu afin de pouvoir profiter au mieux de cet aspect. Pour vois aider dans vos choix, vous pouvez retrouver notre guide détaillé sur les différentes romances possibles dans Assassin's Creed Shadows. Enfin, si vous voulez découvrir cette épopée dans le Japon féodal, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur : Pour de nombreux joueurs, ce souhait de ne pas imposer de relations amoureuses via le mode canon n'est pas réellement surprenant. Par le passé, cela avait déjà été proposé dans Assassin's Creed Odyssey et, à l'époque, les joueurs s'étaient plaints d'avoir été forcés de suivre un chemin amoureux spécifique.Les joueurs et joueuses qui accordent donc une place importante à la romance dans leur aventure sont donc invités à opter pour le mode non-canon du jeu afin de pouvoir profiter au mieux de cet aspect. Pour vois aider dans vos choix, vous pouvez retrouver. Enfin, si vous voulez découvrir cette épopée dans le Japon féodal, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur :

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