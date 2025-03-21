Assassin's Creed Shadows : Romance, comment ça fonctionne et avec qui est-ce possible ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 27 mars 2025 à 16h55
Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet du système de romance disponible sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous indiquant avec quel(s) personnage(s) est-ce possible.
Assassin's Creed Shadows : Romance, comment ça fonctionne et avec qui est-ce possible ?
Au cours de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows, Naoe et Yasuke rencontreront divers personnages, plus ou moins importants. Certains d'entre eux peuvent devenir des alliés et même être romancés. Le système de romance sur Shadows n'est, en réalité, pas très compliqué, en tout cas pas autant que sur d'autres jeux proposant cette fonctionnalité.

Cependant, afin de vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous indiquons comment fonctionne le système de romance sur Assassin's Creed Shadows et nous vous précisons avec quel(s) personnage(s) cela est possible, que ce soit pour Yasuke que pour Naoe.

La romance sur Assassin's Creed Shadows

Comment fonctionne le système de romance sur Assassin's Creed Shadows ?

Sur Assassin's Creed Shadows, le système de romance se veut assez simple, en réalité. Il est, effectivement, possible de commencer une relation amoureuse avec divers personnages, en les rencontrant pour la première fois et en effectuant leur série de quêtes.

 assassins-creed-shadows-logo_2 Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié

Si un personnage peut être romancé, les joueurs et les joueuses apercevront une ligne de dialogue avec un cœur, indiquant qu'un flirt est possible. Après un certain temps, et après avoir choisi la phrase avec ledit cœur la majeure partie du temps, vous pourrez apercevoir une ligne de dialogue avec un cœur percé par une flèche. En la choisissant, vous concrétiserez la romance avec le personnage en question. 

assassins-creed-shadows-ligne-dialogue-coeur-flirt
Remarquons qu'il est possible d'avoir plusieurs romances en même temps sur Assassin's Creed Shadows. Toutefois, Naoe et Yasuke ne peuvent pas entamer une relation amoureuse. Les deux protagonistes ont chacun le droit à leurs propres « love interest » et donc possibles personnages à séduire.

Avec qui une romance est possible sur Assassin's Creed Shadows ? 

Comme dit précédemment, Naoe et Yasuke peuvent, chacun, romancer différents personnages, que vous rencontrerez au cours de votre périple sur Shadows. Mais, sans plus tarder, voici avec qui Naoe et Yasuke peuvent commencer une romance sur Assassin's Creed Shadows (la liste est susceptible d'évoluer, en fonction de nos découvertes sur le titre).

Les options de romance pour Yasuke

Options de romance
pour Yasuke		 Quête liée
audit personnage
Hori Hidemasa Les Traîtres
(région Omi)
Lady Oichi Une prière pour Omi
(région Omi)
Ibuki Embuscade avortée
(région Harima)
Rin « Arrow Strike »
(région Kii)
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Les options de romance pour Naoe

Options de romance
pour Naoe		 Quête liée
audit personnage
Gennojo Le Saké et l'épée
(région Yamashiro)
Katsuhime Confrontation à Sakamoto
(région Omi)
Koshiro Les soldats de Genzaburo
(région Harima)
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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