Assassin's Creed Shadows : Romance, comment ça fonctionne et avec qui est-ce possible ?

Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet du système de romance disponible sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous indiquant avec quel(s) personnage(s) est-ce possible.
Au cours de leur aventure sur Assassin's Creed Shadows
, Naoe et Yasuke rencontreront divers personnages, plus ou moins importants. Certains d'entre eux peuvent devenir des alliés et même être romancés
. Le système de romance sur Shadows
n'est, en réalité, pas très compliqué, en tout cas pas autant que sur d'autres jeux proposant cette fonctionnalité.
Cependant, afin de vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous indiquons comment fonctionne le système de romance sur Assassin's Creed Shadows et nous vous précisons avec quel(s) personnage(s) cela est possible, que ce soit pour Yasuke que pour Naoe
.
La romance sur Assassin's Creed Shadows
Comment fonctionne le système de romance sur Assassin's Creed Shadows ?
Sur Assassin's Creed Shadows, le système de romance
se veut assez simple, en réalité. Il est, effectivement, possible de commencer une relation amoureuse avec divers personnages
, en les rencontrant pour la première fois et en effectuant leur série de quêtes.
Si un personnage peut être romancé
, les joueurs et les joueuses apercevront une ligne de dialogue avec un cœur, indiquant qu'un flirt est possible. Après un certain temps, et après avoir choisi la phrase avec ledit cœur la majeure partie du temps, vous pourrez apercevoir une ligne de dialogue avec un cœur percé par une flèche. En la choisissant, vous concrétiserez la romance
avec le personnage en question.
Remarquons qu'il est possible d'avoir plusieurs romances
en même temps sur Assassin's Creed Shadows
. Toutefois, Naoe et Yasuke ne peuvent pas entamer une relation amoureuse. Les deux protagonistes ont chacun le droit à leurs propres « love interest » et donc possibles personnages à séduire.
Avec qui une romance est possible sur Assassin's Creed Shadows ?
Comme dit précédemment, Naoe et Yasuke peuvent, chacun, romancer différents personnages
, que vous rencontrerez au cours de votre périple sur Shadows
. Mais, sans plus tarder, voici avec qui Naoe et Yasuke peuvent commencer une romance sur Assassin's Creed Shadows
(la liste est susceptible d'évoluer, en fonction de nos découvertes sur le titre).
Les options de romance pour Yasuke
|Options de romance
pour Yasuke
|Quête liée
audit personnage
|Hori Hidemasa
|Les Traîtres
(région Omi)
|Lady Oichi
|Une prière pour Omi
(région Omi)
|Ibuki
|Embuscade avortée
(région Harima)
|Rin
|« Arrow Strike »
(région Kii)
Les options de romance pour Naoe
|Options de romance
pour Naoe
|Quête liée
audit personnage
|Gennojo
|Le Saké et l'épée
(région Yamashiro)
|Katsuhime
|Confrontation à Sakamoto
(région Omi)
|Koshiro
|Les soldats de Genzaburo
(région Harima)
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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