Assassin's Creed Shadows : Romance, comment ça fonctionne et avec qui est-ce possible ?

Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet du système de romance disponible sur Assassin's Creed Shadows, tout en vous indiquant avec quel(s) personnage(s) est-ce possible.

La romance sur Assassin's Creed Shadows

Comment fonctionne le système de romance sur Assassin's Creed Shadows ?

Davantage de guides sur Assassin's Creed Shadows sont proposés dans notre portail dédié

Avec qui une romance est possible sur Assassin's Creed Shadows ?

Les options de romance pour Yasuke

Options de romance

pour Yasuke Quête liée

audit personnage Hori Hidemasa Les Traîtres

(région Omi) Lady Oichi Une prière pour Omi

(région Omi) Ibuki Embuscade avortée

(région Harima) Rin « Arrow Strike »

(région Kii)





Les options de romance pour Naoe

Options de romance

pour Naoe Quête liée

audit personnage Gennojo Le Saké et l'épée

(région Yamashiro) Katsuhime Confrontation à Sakamoto

(région Omi) Koshiro Les soldats de Genzaburo

(région Harima)





Au cours de leur aventure sur, Naoe et Yasuke rencontreront divers personnages, plus ou moins importants. Certains d'entre eux peuvent devenir des alliés et même être. Le système den'est, en réalité, pas très compliqué, en tout cas pas autant que sur d'autres jeux proposant cette fonctionnalité.Cependant, afin de vous aider à y voir plus clair à ce sujet, nous vous indiquonsSurse veut assez simple, en réalité. Il est, effectivement, possible de commencer, en les rencontrant pour la première fois et en effectuant leur série de quêtes.Si, les joueurs et les joueuses apercevront une ligne de dialogue avec un cœur, indiquant qu'un flirt est possible. Après un certain temps, et après avoir choisi la phrase avec ledit cœur la majeure partie du temps, vous pourrez apercevoir une ligne de dialogue avec un cœur percé par une flèche. En la choisissant, vous concrétiserezavec le personnage en question.Remarquons qu'il est possible d'avoir plusieursen même temps sur. Toutefois, Naoe et Yasuke ne peuvent pas entamer une relation amoureuse. Les deux protagonistes ont chacun le droit à leurs propres « love interest » et donc possibles personnages à séduire.Comme dit précédemment,, que vous rencontrerez au cours de votre périple sur. Mais, sans plus tarder, voici avec qui Naoe et Yasuke peuvent commencer(la liste est susceptible d'évoluer, en fonction de nos découvertes sur le titre).Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.