Le réalisateur du Batman le plus controversé va diriger le futur d'Assassin's Creed



le 05 janvier 2026 à 16h07 Publié par Corentin Rimbert le 05 janvier 2026 à 16h07

Ubisoft prépare activement l'après Assassin's Creed Shadows avec le mystérieux projet Hexe. Si le jeu reste discret, une découverte récente confirme qu'un vétéran de l'industrie, ayant œuvré sur les aventures du Chevalier Noir, est aux commandes de cet opus qui s'annonce radicalement différent.