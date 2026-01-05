Le réalisateur du Batman le plus controversé va diriger le futur d'Assassin's Creed

Ubisoft prépare activement l'après Assassin's Creed Shadows avec le mystérieux projet Hexe. Si le jeu reste discret, une découverte récente confirme qu'un vétéran de l'industrie, ayant œuvré sur les aventures du Chevalier Noir, est aux commandes de cet opus qui s'annonce radicalement différent.
Ubisoft ne compte pas laisser retomber la pression autour de sa franchise phare. Alors que Assassin's Creed Shadows
va fêter son premier anniversaire au mois de mars, c'est un autre projet, bien plus énigmatique, qui refait surface aujourd'hui. Le projet Hexe, annoncé en 2022, tient enfin un nom pour sa direction créative
, et pas n'importe lequel. C'est Benoit Richter
qui a la lourde tâche de piloter ce qui est décrit comme l'épisode le plus sombre de l'histoire de la série.
De Gotham City à la chasse aux sorcières
L'information a été repérée via une mise à jour du profil LinkedIn
de l'intéressé. Benoit Richter occupe le poste de Game Director sur Assassin's Creed Codename Hexe
. Pour les amateurs de jeux d'action-aventure, ce nom n'est pas inconnu. Benoit Richter est surtout célèbre pour avoir dirigé Batman: Arkham Origins au sein de WB Games Montréal en 2013
. Bien que cet épisode ait souvent vécu dans l'ombre de la trilogie principale de Rocksteady, il avait été salué pour son ambiance glaciale et sa narration efficace.
Ce choix de recrutement semble particulièrement pertinent au regard des ambitions affichées pour Hexe. Ubisoft a promis une rupture de ton, évoquant une atmosphère oppressante, potentiellement liée aux procès en sorcellerie du Saint-Empire romain germanique
. Le passé de Richter ne s'arrête pas à Batman, il a également travaillé sur le thriller psychologique Transference et sur Assassin's Creed Valhalla. Son expertise dans des univers narratifs forts et parfois anxiogènes colle parfaitement à la promesse d'un jeu plus « sombre » que les précédents volets
.
Une structure linéaire pour une narration plus dense ?
L'arrivée de ce vétéran pourrait confirmer les rumeurs persistantes sur la structure du jeu. Contrairement aux immenses mondes ouverts de Valhalla ou Shadows, Hexe serait un titre plus linéaire, conservant quelques éléments d'exploration mais focalisé sur une expérience narrative resserrée, à l'instar de Mirage
. C'est un retour aux sources que beaucoup de fans réclament, et qui permettrait une mise en scène plus maîtrisée, un domaine où les jeux Batman Arkham ont toujours excellé.
Il faudra cependant s'armer de patience avant de voir le résultat de ce travail. Si 2026 s'annonce chargée pour Ubisoft, avec la très probable sortie du remake d'Assassin's Creed IV : Black Flag, Hexe ne devrait pas arriver tout de suite
. Les bruits de couloir les plus crédibles placent sa sortie après la fin du support post-lancement de Shadows, ce qui nous mènerait probablement vers 2027. D'ici là, le mystère reste entier, mais la direction artistique semble être entre de bonnes mains.
commentaire (1)
A voir ce que ça donne de toute façon difficile d'avoir un avis sans bande annonce