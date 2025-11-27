Assassin's Creed Shadows : Aucune grosse extension, comme Traque sur Awaji, à venir, mais des mises à jour importantes prévues

Il ne faut pas s'attendre, pour le moment, à de nouveaux DLC pour Assassin's Creed Shadows, qui s'offrira tout de même des mises à jour conséquentes.
Comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025, Assassin's Creed Shadows
s'est offert une importante extension, à savoir Traque sur Awaji (« Claws of Awaji » dans la langue de Shakespeare. Pour autant, les développeurs n'ont pas prévu de nouveaux DLC pour Assassin's Creed Shadows, à l'heure actuelle, et se concentrent plutôt sur d'importantes mises à jour
.
Pas de nouvelle extension à l'horizon pour Assassin's Creed Shadows
En effet, au cours d'une interview menée par le YouTubeur JorRaptor, Simon Lemay-Comtois, qui occupe le poste de « associate game director », a expliqué que l'équipe de développement n'a pas prévu d'extension de la taille de Traque sur Awaji pour Assassin's Creed Shadows, durant cette deuxième année
:
À l'heure actuelle, pour la deuxième année, aucune extension de la taille de [Traque sur Awaji] n'est prévue.
Pour autant, cela ne veut pas dire qu'Assassin's Creed Shadows
ne s'offrira plus de DLC, à l'avenir. Or, pour le moment, aucun contenu additionnel n'est dans les plans de l'équipe de développement, qui compte toujours alimenter le titre via des mises à jour
.
Des mises à jour et des nouveaux contenus à venir sur Assassin's Creed Shadows
À la place d'une nouvelle extension, Ubisoft se concentre sur des « mises à jour importantes qui bouleversent les choses »
, à l'image du patch ayant apporté le crossover avec L'Attaque des Titans, pour Assassin's Creed Shadows
:
Nous travaillons toujours sur le contenu post-lancement et son support, mais il ne s'agit pas d'un DLC complet comme l'aurait été un Passe saisonnier les années précédentes.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Assassin's Creed Shadows n'a pas encore fini de faire parler de lui et devrait encore accueillir de nouveaux contenus
dans les mois à venir. Reste à savoir lesquels. Évidemment, nous vous tiendrons informés.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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commentaire (1)
C'est bien qu'ils passent à autre choses, on veut pas des dlc, on veut des bons jeux (et pas vendus 80 balles)