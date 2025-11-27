Assassin's Creed Shadows : Aucune grosse extension, comme Traque sur Awaji, à venir, mais des mises à jour importantes prévues

Il ne faut pas s'attendre, pour le moment, à de nouveaux DLC pour Assassin's Creed Shadows, qui s'offrira tout de même des mises à jour conséquentes.

Pas de nouvelle extension à l'horizon pour Assassin's Creed Shadows

À l'heure actuelle, pour la deuxième année, aucune extension de la taille de [Traque sur Awaji] n'est prévue.

Des mises à jour et des nouveaux contenus à venir sur Assassin's Creed Shadows

Nous travaillons toujours sur le contenu post-lancement et son support, mais il ne s'agit pas d'un DLC complet comme l'aurait été un Passe saisonnier les années précédentes.

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025,s'est offert une importante extension, à savoir Traque sur Awaji (« Claws of Awaji » dans la langue de Shakespeare. Pour autant,En effet, au cours d'une interview menée par le YouTubeur JorRaptor, Simon Lemay-Comtois, qui occupe le poste de « associate game director », a expliqué quePour autant, cela ne veut pas dire qu'ne s'offrira plus de DLC, à l'avenir. Or, pour le moment,À la place d'une nouvelle extension,, à l'image du patch ayant apporté le crossover avec L'Attaque des Titans, pourDe ce fait, et comme vous l'aurez compris,dans les mois à venir. Reste à savoir lesquels. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :