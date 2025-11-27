Assassin's Creed Shadows : Aucune grosse extension, comme Traque sur Awaji, à venir, mais des mises à jour importantes prévues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 novembre 2025 à 14h21
Il ne faut pas s'attendre, pour le moment, à de nouveaux DLC pour Assassin's Creed Shadows, qui s'offrira tout de même des mises à jour conséquentes.
Assassin's Creed Shadows : Aucune grosse extension, comme Traque sur Awaji, à venir, mais des mises à jour importantes prévues
Comme vous le savez probablement déjà, au cours du mois de septembre 2025, Assassin's Creed Shadows s'est offert une importante extension, à savoir Traque sur Awaji (« Claws of Awaji » dans la langue de Shakespeare. Pour autant, les développeurs n'ont pas prévu de nouveaux DLC pour Assassin's Creed Shadows, à l'heure actuelle, et se concentrent plutôt sur d'importantes mises à jour.

Pas de nouvelle extension à l'horizon pour Assassin's Creed Shadows

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En effet, au cours d'une interview menée par le YouTubeur JorRaptor, Simon Lemay-Comtois, qui occupe le poste de « associate game director », a expliqué que l'équipe de développement n'a pas prévu d'extension de la taille de Traque sur Awaji pour Assassin's Creed Shadows, durant cette deuxième année
À l'heure actuelle, pour la deuxième année, aucune extension de la taille de [Traque sur Awaji] n'est prévue.
Pour autant, cela ne veut pas dire qu'Assassin's Creed Shadows ne s'offrira plus de DLC, à l'avenir. Or, pour le moment, aucun contenu additionnel n'est dans les plans de l'équipe de développement, qui compte toujours alimenter le titre via des mises à jour.

Miniature vidéo

Des mises à jour et des nouveaux contenus à venir sur Assassin's Creed Shadows

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À la place d'une nouvelle extension, Ubisoft se concentre sur des « mises à jour importantes qui bouleversent les choses », à l'image du patch ayant apporté le crossover avec L'Attaque des Titans, pour Assassin's Creed Shadows
Nous travaillons toujours sur le contenu post-lancement et son support, mais il ne s'agit pas d'un DLC complet comme l'aurait été un Passe saisonnier les années précédentes.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Assassin's Creed Shadows n'a pas encore fini de faire parler de lui et devrait encore accueillir de nouveaux contenus dans les mois à venir. Reste à savoir lesquels. Évidemment, nous vous tiendrons informés.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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trilo (invité) Le 27/11/2025 à 15:19

C'est bien qu'ils passent à autre choses, on veut pas des dlc, on veut des bons jeux (et pas vendus 80 balles)