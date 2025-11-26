Assassin's Creed dévoile la première vedette de son adaptation en série Netflix

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 novembre 2025 à 16h09
Si le tournage de la série live Assassin's Creed n'a pas encore commencé, Netflix peaufine actuellement le casting de cette nouvelle adaptation. Le premier nom est tombé et il va ravir les admirateurs de la série Euphoria.
Assassin's Creed dévoile la première vedette de son adaptation en série Netflix
Licence particulièrement populaire du jeu vidéo, Assassin's Creed a déjà eu droit à une adaptation live au cinéma en 2016. Cependant, ce film axé sur Aguilar de Nehra, un assassin œuvrant en pleine Inquisition espagnole, n'a pas rencontré le succès escompté. Si cette adaptation reprend des éléments clés des jeux comme le fait d'incarner un ancêtre de la société des Assassins lors d'une période historique marquante, elle ne reprend aucun des jeux de la saga d'Ubisoft. 

Netflix a donc décidé de proposer une nouvelle adaptation, cette fois-ci sous forme de série. Le projet est encore très secret mais le magazine américain Deadline vient de confirmer le premier nom du casting de cette nouvelle adaptation. 

L'un des acteurs d'Euphoria présent dans la série Assassin's Creed

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Le magazine a révélé que Toby Wallace est le premier à rejoindre la distribution de la série Assassin's Creed. Annoncé au casting de la saison 3 d'Euphoria (dont la diffusion est prévue pour le printemps 2026), il est connu pour ses rôles de Campbell Eliot dans la série The Society ou de The Kid dans le film The Bikeriders.

Deadline partage une autre information intéressante sur la série. L'histoire suivrait deux personnages principaux et Toby Wallace serait l'un de ces deux héros.

Mais les deux créateurs, producteurs et showrunners de la série ont précisé dans un communiqué que « Derrière l'ampleur, le spectacle, le parkour et les sensations fortes des jeux se cache la base d'une histoire humaine des plus essentielles : celle de personnes en quête de sens, aux prises avec des questions d'identité, de destin et de foi ».

L'histoire de l'un des personnages les plus célèbres de la saga enfin adaptée à l'écran ? 

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, Netflix n'a pas dévoilé l'histoire de la série Assassin's Creed, ses personnages ou le jeu qui serait potentiellement adapté à l'écran. Cependant, il a déjà été précisé que le tournage débuterait courant 2026 en Italie. Si vous avez joué aux premiers opus de la saga, vous savez que l'Italie est le terrain de jeu d'Ezio Auditore, figure emblématique et très appréciée de la franchise. 

Cependant, il s'agit de simples rumeurs. D'ailleurs, il va falloir être très patient avant de découvrir les premières images de cette nouvelle adaptation. En effet, Netflix n'a communiqué aucune date quant au potentiel lancement de cette série sur la plateforme.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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commentaire (1)

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Miaouss (invité) Le 26/11/2025 à 17:38

Peut-être que la série sera bien mais si c'est ça la tete d'affiche du casting...