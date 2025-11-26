Assassin's Creed dévoile la première vedette de son adaptation en série Netflix



le 26 novembre 2025 à 16h09 Publié par Justine Manchuelle le 26 novembre 2025 à 16h09

Si le tournage de la série live Assassin's Creed n'a pas encore commencé, Netflix peaufine actuellement le casting de cette nouvelle adaptation. Le premier nom est tombé et il va ravir les admirateurs de la série Euphoria.