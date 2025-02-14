Après ses différents échecs, Ubisoft va miser sur des choses bien précises

Ubisoft ne traverse, hélas, pas sa meilleure période. Le studio essuie les échecs et Assassin's Creed Shadows pourrait entamer le redressement, d'autant plus que les objectifs vont changer.
En difficulté depuis plusieurs mois, avec la difficulté de lancer de nouvelles choses, Ubisoft sait qu'il n'a plus de réel droit à l'erreur
. La société va donc changer sa façon de faire en misant sur des types de jeux bien précis, tout en continuant à développer ses licences phares.
Vers la multiplication des jeux service et mondes ouverts chez Ubisoft ?
Ubisoft va renforcer son modèle basé sur les jeux en monde ouvert et les expériences live service, selon son PDG Yves Guillemot. Lors d'une session de questions-réponses suivant la présentation des résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, le dirigeant a confirmé que ces deux catégories resteront les piliers du catalogue Ubisoft à long terme.
Le PDG historique a détaillé sa vision des choses pour les années à venir, en se basant notamment sur le savoir-faire de l'éditeur français.
Nous avons investi massivement pour un important pipeline de jeux à venir, alignés sur nos deux axes stratégiques : les jeux d'action-aventure en monde ouvert et les expériences live service. C'est ce que nous voulons livrer année après année.
Cette déclaration confirme la priorité donnée aux franchises établies comme Assassin's Creed
, mais aussi au développement de titres live service sur PC, consoles et mobile, inspirés du succès de jeux comme Rainbow Six Siege et The Crew Motorfest.
Avec ces choix, Ubisoft mise sur :
- Des expériences open-world solides, capables de générer des ventes sur la durée.
- Un renforcement du live service, qui assure une monétisation continue et une fidélisation des joueurs.
Si cette stratégie a déjà porté ses fruits avec Rainbow Six Siege, reste à voir si elle fonctionnera sur tous les nouveaux projets. Yves Guillemot promet plus de détails ces prochains mois, notamment lorsque le prochain exercice fiscal sera révélé.
En attendant, tous les regards sont tournés vers Assassin's Creed Shadows
, qui arrive le 20 mars 2025 sur PC (les configurations requises
), PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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