Assassin's Creed: Black Flag Resynced disponible sur Nintendo Switch 2 dans quelques jours ?

Une grande enseigne pourrait avoir dévoilé par erreur la date de sortie de la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. L'indice en question aurait été repéré dans la description d'une manette.

À l'heure actuelle, Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est disponible que sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Si Ubisoft n'a pas encore officialisé de portage sur Nintendo Switch 2, la rumeur prend de l'ampleur en ligne. D'ailleurs, certains suggèrent que l'éditeur et développeur prépare son lancement dans quelques jours si l'on en croit la fiche produit d'un article en vente sur le site de E.Leclerc.

Une manette lancée en même temps que la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Le produit en question est une manette Advanced Pro Sans Fil Switch 2. Celle-ci est disponible en précommande, est sous licence officielle Ubisoft et arbore un élégant design noir. Le logo de ce nouvel opus de la saga des assassins est même visible au centre de la manette. Mais le détail le plus intéressant est la date à laquelle cet accessoire sera disponible.

La fiche produit précise que la manette sera livrée et proposée en magasin à partir du 22 septembre 2026. Rapidement, certains internautes ont émis l'hypothèse que la manette soit lancée en même temps que la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Véritable erreur de la part d'E.Leclerc ou fausse hypothèse relayée par les internautes ?

La rumeur a été renforcée par une autre suggérant la tenue d'un Nintendo Direct le 10 septembre prochain. Si celle-ci s'avère vraie, le titre pourrait être dévoilé pendant la présentation avec cette éventuelle date de sortie. Mais il faut prendre l'information avec des pincettes. De plus, rien ne garantit que le jeu et la manette seront lancés simultanément.

Il n'est pas rare de voir des accessoires et des produits dérivés être lancés simplement parce qu'une licence plait. Toutefois, cette information révélée par mégarde pourrait confirmer l'arrivée prochaine du portage dans le catalogue de la Nintendo Switch 2, même si Ubisoft n'a encore rien annoncé à ce sujet. Il faut encore patienter quelques jours avant de découvrir le fin mot de l'histoire.